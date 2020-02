Orkán Sabine se prohnal Českem, za sebou nechal zlámané stromy, poničené domy i auta na odpis. Mimořádně napilno měli hasiči, leckdy zažili i dramatické výjezdy. Třeba když na dvě děti v Praze-Klánovicích spadl strom, přiblížil v pořadu Epicentrum Blesk Zpráv mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. A řekl, jak mají lidé postupovat během podobných extrémních událostí. Třeba i připevnit zahradní nábytek či trampolíny, které létaly vzduchem v sousedním Německu. Jak jsou české obce na podobné katastrofy připravené, zmínil dlouholetý starosta Petr Gazdík (STAN). A meteoroložka Dagmar Honsová prozradila, co nás čeká nyní.

Lidé by si před přicházející bouří měli zajistit svůj dům, uschovat dovnitř nebo upevnit všechny předměty kolem domu a především nabít si své mobily. Těmi si pak totiž můžou zavolat pomoc, jak řekl v úterním Epicentru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Popsal i pád stromu na dvě děti v pražských Klánovicích.

Orkán Ciara (v Německu a Česku Sabine) unášel i trampolíny. Komplikovaly provoz na britské železnici. Hasiči přitom doporučují veškerý zahradní nábytek i další věci kvůli vichru upevňovat. | Twitter / Network Rail Kent and Sussex

„My jsme na místo přijeli a ty děti už byly v péči zdravotnické záchranné služby a my jsme ten strom odřezali, protože spadl na plot a na fotbalové hřiště,“ řekl k dramatické události mluvčí. Děti ve věku 15 a 14 let nakonec vyvázly se zraněními, ale přežily.

Hodně zabrat dal v pondělí hasičům uvolněný plech na střeše domu v pražské Washingtonově ulici. „Tam jsme si zavolali i speciální lezecké družstvo, protože tam jsme museli odřezávat kusy plechu a spouštět je pomocí lan dolů na zem,“ vysvětlil Kavka.

Česko ničila Sabine: Dva mrtví, děti v nemocnici, hromadná otrava a vesnice zkázy

K vichřici vyjížděli od tří ráno

Výjezdy k událostem kvůli vichřici začaly hasičům v pondělí ve tři ráno, pak i po celé dopoledne se nezastavili. „Druhá vlna přišla kolem 13. hodiny, tam jsme během hodiny zaznamenali 100 výjezdů v Praze, každou minutu byl výjezd, někdy i dva,“ upřesnil s tím, že někdy zvládli i více událostí v jednom výjezdu. Hodně jim prý pomáhali dobrovolní hasiči: „Ti sloužili z neděle na pondělí přímo na svých zbrojnicích, nemuseli tedy přicházet z domovů na ty zbrojnice, nebyl tam opožděný výjezd.“

Bouře Sabine způsobila množství škod. Ve všech krajích musí zasahovat hasiči, aby škody po vichru odklidili. | Hasiči.cz

Hasiči dosud zvládají zasahovat u událostí v běžném výkonu služby, jsou zvyklí pracovat i v noci, prakticky 24 hodin služby. „Koho jsme povolali z volna, tak byli lidé na operačním středisku, tam se ta frekvence volání zvýšila až trojnásobně. Běžně obsluhují obě linky (112 a 150) zhruba 900–1000 hovorů, během větru to bylo přes tři tisíce hovorů,“ uvedl Kavka.

Stromy padaly na auta i domy. Lidem pomáhá i krizová karta

O připravenosti českých měst a obcí na jevy, jako byl orkán Sabine, promluvil dlouholetý starosta Suché Lozi a někdejší šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík (STAN).

„Každý občan musí být informován o tom, co se děje, kde se to děje, ať nevznikají fámy a ať lidé najdou pomoc co nejdříve, když ji potřebují. Obce mají vypracované informační systémy od obecních rozhlasů po internetové stránky. V poslední době se nejvíce osvědčily SMS zprávy. Mnoho obcí posílá svým občanům SMS zprávy v jakémkoli případě krizové komunikace,“ uvedl Gazdík ve studiu Blesk Zpráv.

V Liberecké kraji vítr polámal stromy a poškodil majetek. Na místo škod přijeli hasiči. | Twitter - HZS Libereckého kraje

Krizová komunikace je v Česku jedna z nejlepších na světě, míní Gazdík. Podle něj se to ukázalo i během orkánu Sabine. Pomáhají přitom i tzv. krizové karty obcí a krizové štáby, které jsou při mimořádných událostech typu orkánu či záplav aktivovány. Lidé si mohou přečíst i místa, kam budou umístěni, pokud třeba přijdou o střechu nad hlavou. A právě orkán Sabine na řadě míst v Česku bral i střechy. Způsobil však i další potíže.

Lidé někdy volají zbytečně

Problémy kvůli větru byly v dopravě po kolejích i na silnici. Vlaky i autobusy nabíraly zpoždění, stromy a větve padaly i na auta. „Železnice má tu nevýhodu, že vlak ten neobjede. Na silnici si mnohdy řidiči poradí, když tam je nějaká větev, tak ji odsunou na stranu. Dá se to objet,“ podotkl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Postěžoval si ale i na zbytečné hovory lidí: „Někdy, bohužel, lidé volají, i když, řeknu, někde vidí větev na silnici. Ono opravdu stačí k ní přijít a možná ji odsunout. Někdy lidé, bohužel, řeší nějaký nalomený strom na své soukromé zahradě tím, že tam přijedou hasiči a pokácí ho.“ Podle něj by lidé měli hlavně přemýšlet, aby hasiče využívali pouze v bezprostředním ohrožení života a majetku.

V Pardubickém kraji podnikli hasiči kolem sta výjezdu. Bouře Sabine způsobila značné škody. | Twitter - Hasiči Pardubického kraje

Meteoroložka Honsová: Vichr ustane

Meteoroložka Dagmar Honsová v pořadu Epicentrum zmínila, že vichřice v Česku již na takové síle v následujících dnech nabírat nebude. Dosáhla však i rychlosti 184 kilometrů za hodinu na Sněžce, silné nárazy větru byly i v nížinách.

Ve středu by měly poryvy větru ustat. „Velmi silně foukalo na přechodu studené fronty, která počasí začala ovlivňovat v průběhu pondělního rána. Na této studené frontě nejenom, že se vyskytovaly bouřky, což není vůbec typické na začátku února, ale vyskytovaly se velmi silné poryvy větru. Např. v západní části republiky i v nížinách na Plzeňsku to byly nárazy o rychlosti 105 kilometrů v hodině, tyto samé nárazy jsme zaregistrovali např. i v Praze Ruzyni,“ řekla.

„A když už jsme si mysleli, že už máme všechno za sebou, tak v průběhu odpoledních hodin se začaly vytvářet v severozápadní části republiky četné a poměrně vydatné přeháňky a v těch přeháňkách začal opět zesilovat vítr. Např. v Ústí nad Labem to bylo 122 kilometrů v hodině, Dukovany 118 kilometrů v hodině,“ vypočetla Honsová, aby dodala: „Ve středu to naopak bude ideální vítr na pouštění draků – nárazy do 70 kilometrů v hodině.“

Silné větrné nárazy přitom způsobily i potíže v letecké dopravě. Orkán zrušil či odklonil řadu letů v Evropě, i v Praze přitom řešili piloti problémy během přistávání. „Pokud se ty nárazy větru dostanou pod 100 kilometrů v hodině, tak už by s tím přistáním, i když je daleko obtížnější pro pilota, neměly být v 21. století takové komplikace,“ doplnila Dagmar Honsová.