Lékaři u propuštěných pacientů komplikace neočekávají, za celou dobu hospitalizace neměli žádný zdravotní problém.

„Měli jsme velké štěstí, že to byla skupina mladých lidí, poměrně dost odolných, inteligentních, kteří si byli vědomi toho rizika. A oni sami nechtěli ohrozit své rodiny a své blízké. Neprotestovali, nebyl s nimi žádný problém. My jsme využili tu maximální inkubační dobu,“ uvedla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Čech z karantény: Nic nemám, nikoho nenakazím

Čech Dan Pekárek při odchodu z Bulovky ohledně pobytu v karanténě uvedl: „Já si myslím, že dobrý, že se ke mně hodně dobře chovali.“ 14 dní v karanténě proběhlo v pořádku. „Ale už si potřebuju jít zaběhat, nebo tak něco,“ prohodil.

Co mu chybělo nejvíce? „Maminka,“ řekl stručně. „Teplotu nemám, nic nemám, nemusíte se bát, že bych vás teď nakazil,“ podotkl. Ohledně vyšetření zmínil odběry krve a stěry z krku. Promluvil i o situaci v čínském Wu-chanu, ohnisku nákazy.

Koronavirus ONLINE: Čechy pustili z karantény. Těší se na vlastní postel

Je tam situace horší, než Číňané líčí? Umírají tam lidé na ulicích? „Tam se třeba člověk neobjednává hned, že ho ošetří, samozřejmě si to lidi platí. Ale já nemám zkušenost, kdo by byl během této situace tam nějak vyšetřován. Nějaká videa jsem tam natočil, co jsem se bavil s kamarády, nikdo mi neříká, že by tam něco viděl. Samozřejmě Wu-chan je velký, samozřejmě se to někde může stát, ale o ničem takovém nevím,“ dodal pro aktu.cz.

Minimální kontakt v karanténě

Češi se karanténě na Bulovce podrobili zcela dobrovolně, po celou dobu sice nemohli vycházet ven, ale měli samostatné pokoje a mohli komunikovat právě se svými rodinami. „Snažili jsme se jim pobyt maximálně usnadnit. Měli určité soukromí, měli samozřejmě přístup k mailu, ke komunikaci třeba i se svými rodinami (...) Pochopitelně nemohli vycházet do volného prostoru, ale snažili jsme se, aby měli pocit volnosti co největší,“ podotkla Roháčová.

Skupina 5 Čechů a 2 Slováci na cestě zpět domů. Takto se s nimi na letišti těsně před odletem vyfotil student Daniel, který ve Wu-chanu studoval. | Instagram.com

Karanténa však byla poměrně přísná, mohl za nimi pouze zdravotnický personál s respirátory FFP3, které by případnému koronaviru odolaly.

„Jednalo se o pět pacientů, zdravých lidí, kteří byli v epicentru té epidemie, takže vzhledem k tomu, že nebylo možno vyloučit, že by s tím virem mohli přijít do styku a mohli být nakaženi, přijala se opatření taková, že budou v izolaci po dobu inkubační doby (...) U těchto pacientů to spočívalo v měření teploty, zjišťování subjektivního zdravotního stavu, podávání potravy. Ten kontakt byl minimální,“ podotkla Roháčová.

Video Chřipka a Češi: „Nevěří očkování, radši věří fámám,“ řekla hygienička - Nikola Forejtová, Lukáš Červený

Jágrová upozornila, že byli pacienti testováni raději hned dvakrát. „Testy byly tzv. na jistotu. Světová zdravotnická organizace doporučuje testovat při změně zdravotního stavu. Tady žádná změna zdravotního stavu nebyla. Přesto byli dvakrát testováni. Abychom věděli, že jsme stoprocentně bezpeční, tak proto byli testováni dvakrát,“ uvedla doktorka Jágrová. Roušky používali pacienti do výsledků prvního negativního vyšetření.

Propuštění pacienti byli sledováni i kvůli potvrzenému koronaviru ve speciálu, který je dovezl do Francie.

„Tahle pětice se nenakazila. Seděli na úplně jiných místech, než byl ten nemocný. ale ten kontakt tam byl. My musíme vždy rozlišovat ten přímý a nepřímý kontakt, to je pro nás velmi důležité, protože ten přímý kontakt je kontakt první linie a ten se vždy bude řešit takovouhle izolací, jako u těchto pacientů,“ upozorňuje Jágrová.

Považují je za zcela zdravé

„Pokud by se stalo, že by ten pacient byl pozitivní a měl tento typ viru, což samozřejmě nemůžeme do budoucna vyloučit, potom ti pacienti jsou také na samostatné jednotce a v podstatě jsou ošetřováni personálem týmu pro rizikové nákazy,“ doplnila Roháčová.

Na dotazy, zda hrozí nebezpečí, když byli propuštěni domů, reagovala slovy: „Podle současných poznatků o této nemoci, která je nová, ten virus má jiné vlastnosti, než jsme byli zvyklí (...), ale za současných poznatků ty lidi považujeme za zcela zdravé a proto je můžeme samozřejmě také propustit.“

Pět Čechů přiletělo z čínského epicentra nákazy koronavirem. Po příletu putovali do karantény, po krátkém spánku podstoupili testy | Václav Burian

77 testů na koronavirus v Česku

V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 77 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala, řekl dnes novinářům před jednáním vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„V Praze bylo 25 lidí, tito byli dvakrát, takže 30 odběrů (...) Tady je vidět, že se na to onemocnění myslí, což je úplně pozitivní. Je dobře, že se na to myslí a že většina těch odběrů byla spíš pro jistotu, než aby tam byly úplně nějaké přesné indikace. Z těch naši 25 pražských byli asi tři takoví, u kterých jsme se obávali, že tam by ten virus skutečně mohl být, ale všichni byli negativní,“ dodala Jágrová. Připustila ale, že o viru se toho stále mnoho neví a sbírají se všechna možná data.