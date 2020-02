Desítky tisíc domácností bez elektřiny, polomy v lesích a škody na železnicích. To vše způsobil silný vítr, který především v pondělí a v úterý zasáhnul Jihočeský kraj. Celkové škody na majetku půjdou podle odhadů do desítek milionů korun. Vyplývá to z informací, které získala ČTK.