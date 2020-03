Pokud se řekne revma, lidé si zřejmě představí bolest kloubů, která odezní. Ve skutečnosti jsou ale revmatická onemocnění natolik vážná, že mohou pacienta zcela vyřadit z běžného života. Eva (39) bojuje s revmatickým onemocnění už 18 let. Byly chvíle, kdy kvůli bolestem nemohla ani spát, chodit nebo se starat o dceru. I když jsou u nás dostupné moderní léky, Česko se potýká s nedostatkem revmatologů.

V Česku trpí revmatoidní artritidou 85 tisíc lidí a každý rok jich asi 3500 přibude. Paní Eva se před 18 lety vydala k ortopedovi s oteklým a bolavým kolenem. Lékař měl od začátku podezření na revmatické onemocnění. Krevní testy ho však neprokázaly.

„Obešla jsem několik dalších ortopedů a vystřídala snad osm revmatologů. Kvůli negativním krevním testům mi však revma nikdo nepotvrdil. Léčili mě obstřiky a kortikosteroidy,“ popisuje Eva. Dalších pět let tahali Evě vodu z kolene, prošla si několika operacemi, než se dozvěděla příčinu svých zdravotních problémů – autoimunitní revmatické onemocnění, které se projevuje především bolestí a otékáním kloubů. Její choroba navíc vykazuje ještě příznaky Bechtěrevovy choroby a revmatoidní artritidy.

Eva: Nemohla jsem se ani starat o dceru

Byly chvíle, kdy Eva nemohla kvůli bolestem chodit, prakticky nespala, o vše se musel starat manžel. Nemoc ji omezila natolik, že má přiznaný plný invalidní důchod. Nemoc se projevovala ataky, po jednom velmi závažném jí otekly chodidla a prsty natolik, že se nemohla postavit na nohy.

„Nemohla jsem vařit, uklízet ani se starat o dceru,“ vzpomíná Eva. Její stav se postupně dostal do tzv. střední závažnosti. Díky tomu si mohla zažádat o biologickou léčbu. Už druhý den po aplikaci injekce pocítila úlevu, bolesti přestaly, najednou byla paní Eva plná energie.

V místě vpichu se ale u Evy objevila alergická reakce. Lékař jí proto vyměnil biologický lék patřící do skupiny tzv. biosimilars. Jde o léčiva, která jsou velmi podobná originálním biologickým lékům. Na rozdíl od nich jsou ale levnější.

Léky jen pro některé pacienty?

„Na trh se dostávají stále modernější léky, které umí lidem zásadně ulevit od nemoci a změnit tak život. Brzdou v jejich nasazování bývá cena. Ta však postupně klesá díky tzv. biosimilárním lékům – kopiím originálních léků se stejným účinkem,“ říká Edita Müllerová, předsedkyně pacientské organizace Revma Liga ČR. Jak říká ředitel Revmatologického ústavu v Praze MUDr. Karel Pavelka, biosimilární přípravky tlačí cenu drahých biologických léků dolů, někdy až o 50 %.

Ještě nedávno by Eva lepší léky nedostala. „Vloni se podařilo po pěti letech našeho úsilí dosáhnout toho, že na moderní léčbu dosáhnou nemocní, kteří spadají do kategorie střední závažnost nemoci. Do té doby se k biologické léčbě dostali pouze v nejvyšší aktivitě nemoci – tedy když už jsou změny na kloubech většinou nevratné,“ vysvětluje Müllerová.

Přestože je revmatoidní artritida nevyléčitelné onemocnění, včas zahájená léčba dokáže zmírnit jeho projevy a oddálit tak případnou invaliditu. „Bohužel je stále mnoho pacientů na kortikoidech, které mají dlouhodobě neblahý dopad na organismus,“ připomíná předsedkyně Revma Ligy ČR. Biologickou léčbu mohou lékaři nasadit pouze ve speciálních centrech, kterých je nyní 55.

V Česku chybí revmatologové

Aktuálně se Revma Liga společně s revmatology zasazuje o přesné zmapování toho, kde chybí revmatologové. „Jenom na Vysočině chybí specialisté v šesti okresech, nejsou ani v Mělníku, v Teplicích a Děčíně, v dalších dvanácti případech je na jeden okres jeden lékař,“ popisuje Pavelka. Ke zvýšení dostupnosti péče podle něj povede důkladné zmapování současné situace prostřednictvím revma mapy, o což se snaží ve spolupráci s jednou ze zdravotních pojišťoven.

„Výsledkem by mělo být zasíťování celé republiky tak, aby pacienti nemuseli cestovat desítky kilometrů k nejbližšímu a navíc přetíženému revmatologovi. Při jednání jsme také diskutovali možnosti, jakým způsobem zlepšit nepříliš dobrou finanční atraktivitu oboru, a zdá se, že určité možnosti se rýsují. Druhou linií, jak získat nové revmatology, je úvaha o možném limitovaném množství rezidenčních míst do problematických oblastí. O této možnosti jsme již hovořili i s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem při jeho návštěvě v Revmatologickém ústavu a snažíme se pro MZ ČR připravit podrobnější materiál,“ dodává přední český revmatolog.

Co jsou revmatická onemocnění

Revmatická onemocnění (revma) postihují pohybový aparát (klouby, kosti, páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony), mnohdy i některé jiné orgány. Rozdělují se do několika základních skupin: revmatická onemocnění zánětlivá (revmatoidní artritida, tzv. systémové nemoci a další), degenerativní revmatické nemoci (artróza), infekční artritidy, metabolické a endokrinní choroby spojené s revmatickými stavy (dna) a mimokloubní revmatismus. Mezi nejčastější a nejznámější patří zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a dna.