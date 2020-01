Bývalého hejtmana Davida Ratha uznal dnes soud vinným v tzv. druhé větvi jeho korupční kauzy. Trestné činnosti se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem. Obžaloba se týká údajně zmanipulovaných veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Rath, kterého převezli z Teplic do věznice v Ruzyni, si rozsudek k soudu vyslechnout nepřišel. Jeho kumpány - manžele Kottovy - poslal soud na 8 let do vězení. O dva roky jim tak prodloužil již uložené šestileté tresty.