Na infekčním oddělení Bulovky mají vypracované speciální postupy péče o nakažené pacienty koronavirem, který se rychle šíří z Číny do celého světa. Na jeho nákazu zemřelo už přes pět desítek lidí.

Vyšetřovací set, který mají v pražské nemocnici na Bulovce k dispozici, dokáže vyloučit či potvrdit virus v rámci několika hodin. Zpravodajský server Seznam Zprávy přišel s tím, jaký by byl postup, kdyby se v Česku koronavir objevil. Očkování není jistota. A koronavirem se můžete nakazit i přes oči, varuje epidemiolog

Izolace by čekala i blízké pacienta

Podle Státního zdravotního ústavu Čína poskytla genetickou sekvenci viru všem zemím k vývoji specifických diagnostických testů.

„Pravidla máme přesně vypracovaná. V podstatě máme algoritmy, které jsme nyní aktualizovali právě kvůli tomuto onemocnění. Záleží přitom samozřejmě i na klinickém stavu pacienta,” popsala pro Seznam Zprávy primářka kliniky Hana Roháčová.

Nakažený nebezpečným virem by nejprve prošel speciálním testem, jehož podstatou je výtěr z oblasti dýchacích cest. To je oblast, kde by mohla být nalezena genetická informace viru.

Podle Roháčové se nemoc chová jako závažnější chřipka. Nakažený by byl umístěn do izolace. Bulovka je připravená na tuto možnost několika lůžky, které v případě nouze může dokonce navýšit.

„K pacientovi by proto směl pouze ošetřující personál vybavený běžnými ochrannými pomůckami – rouškami, krytem na oči, empírem a rukavicemi,” dodává Roháčová. Nekontrolovatelný třes: Šokující video ukazuje utrpení nemocného koronavirem

Hygienička: Riziko nákazy v Česku tady je

Pokud by se v Česku objevil pacient nakažený virem z čínského Wu-chanu, musel by okamžitě do karantény a nejen on, ale i jeho blízké okolí. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové není zatím jasné, zda a kdy se sem nějaký případ nakažení dostane.

„Riziko, že by se nákaza mohla dostat do Česka, tady je. Je vyhodnocováno jako riziko střední,“ řekla hygienička s tím, že u nás se situace monitoruje.

Přísná opatření se ale týkají hlavně Číny, odkud virus pochází a která už v několika svých městech vyhlásila karanténu. Gottvaldová upozorňuje, že lidé, kteří cestují do jihovýchodní Asie či Číny, by měli být obezřetní a respektovat hygienická pravidla. Smrtící virus ONLINE: Podezření na nákazu u prvního Čecha! Onemocněla i holčička (9 měs.)

Dodržovat hygienu a vyhýbat se obchoďákům

Základní hygienu by ale měli dodržovat i Češi a to obzvlášť teď, kdy řádí chřipky. Příznaky nemoci jsou totiž dost podobné: mj. dušnost, kašel nebo zvýšená teplota.

Podle hygieničky Gottvaldové jde o taková opatření: dostatečné umývání rukou, dezinfekce rukou, vyhýbání se místům, kde je velké množství lidí, jako například v nákupních centrech.

