Tragický požár v domově pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Vejprtech nápadně připomíná tragédii, ke které došlo před pětatřiceti lety jen o 15 kilometrů dál. V obci Měděnec tenkrát vyhořel výchovný ústav, smrt v plamenech našlo 26 dívek. Na motivy tragédie natočil režisér Filip Renč film Requiem pro panenku. Snímek byl plný nepřesností, mimo jiné proto, že ani oficiální vyšetřovatelé dodnes neví, co se osudovou noc přesně stalo. To, co je známé, se ale až příliš podobá požáru ve Vejprtech.