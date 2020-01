Štěnice v práci i v posteli? Tak by se zřejmě dala popsat realita několika zaměstnanců kladenské firmy Keihin. Poté, co si pracovníci fabriky stěžovali, že jejich pracoviště je nepříjemnými parazity zamořené, se na Blesk Zprávy obrátili další lidé. Podle nich se štěnice v minulosti objevily i na ubytovně, kde několik zaměstnanců přebývá. Ubytovna to potvrdila. Společnost Keihin mezitím zařídila dezinsekci svých prostorů.