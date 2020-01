V továrně máme štěnice, napsali vystrašení dělníci do Blesku i hygienikům. Kladenská firma Keihin jim doporučila, aby si pořídili antiparazitické destičky. Když jsme se v podniku ptali, co je na tom pravdy, řekli nám jenom „bez komentáře“. Co se v továrně děje, ale prověřuje i krajská hygiena.

„Mamka pracuje v kladenské fabrice Keihin Thermal Technology Czech a celá utrápená mi psala, že v práci dostali zaměstnanci informaci o tom, že se u nich v práci objevily štěnice. Bez dalšího zdůvodnění či upřesnění konkrétního místa. Dostali pokyn, že si mají všichni koupit antiparazitickou destičku...,“ napsala Blesku jedna ze čtenářek.

Informaci jsme se pokoušeli ověřit přímo u zaměstnavatele její matky, tedy v továrně Keihin, která se zabývá výrobou části klimatizace pro světové automobilky. Telefonát byl velmi stručný: „K tomu se nebudeme vyjadřovat.“ Když jsme zopakovali otázku v té nejjednodušší formě „máte štěnice, nebo nemáte štěnice“, dočkali jsme se už jenom odpovědi: „Bez komentáře“.

Že se za zdmi továrny něco děje, potvrzují ale i další lidé. „Krajská hygienická správa obdržela informativní dotaz, v němž se pisatel obecně dotazuje na postup firmy při provádění likvidace štěnic v šatnách této firmy,“ uvedla mluvčí Dana Šalamunová. A dodala, že provozovatel sice nemá nahlašovací povinnost, ale musí zajistit speciální ochrannou dezinsekci. Pokud tedy firma Keihin oslovila specializovanou firmu, má splněno.

Pobavený expert: Přípravek z drogerie na štěnice nestačí

Manažeři také doporučili zaměstnancům, aby si za 130 korun v drogerii pořídili na vlastní náklady antiparazitické destičky. Když jsme se na účinnost zeptali Petra Helekala z firmy Pasti.cz, která se prodejem hubících prostředků zabývá, hodně ho to pobavilo: „To nepomůže, běžné prostředky z drogerie na tohle opravdu nestačí“.

Také podle Helekala je jediný správný postup zavolání deratizační firmy, která se zabývá i desinsekcí (hubením hmyzu) a používá mnohem účinější přípravky. Helekal zároveň varoval, že pracovníci továrny si snadno mohou štěnice přinést domů.

Štěnicím se daří zpravidla v šatnách

Na stránkách společnosti Keihin právě shánějí dělníky do třísměnného provozu, takže se tam výroba nezastaví ani v noci. Blesk Zprávy se obrátily na firmu Deraplus, která se hubením hmyzu zabývá právě na takové úrovni, jaká by zde byla zapotřebí. Podle pracovnice Hany Macháňové by se štěnicím v továrních halách nelíbilo, ale v šatnách by se jim mohlo dařit dobře. „Zdravý neastmatický člověk by ošetřené prostory nesměl navštívit dvě hodiny, a astmatik dokonce osm hodin,“ řekla Blesk Zprávám.

Cena práce se odvíjí od čtverečních metrů, které se musí ošetřit. Zásah v obyčejném bytě přijde asi na 2500 korun. „Po čtyřech týdnech ho ale musíme zopakovat, abychom zlikvidovali další generaci, která se mezitím vylíhla z vajíček,“ upřesnila Macháňová. Podle ní štěnice si může domů přinést úplně každý, s čistotností to nesouvisí, ale musí s tím pak také něco dělat.

Společnost Keihin Thermal Technology Czech vyrábí kondenzátory do klimatizace v automobilech. Své výrobky dodává do automobilek Volkswagen, Audi, Saab, Mitsubishi Europe, General Motors a Suzuki. Patří pod japonský koncern Keihin Corporation.