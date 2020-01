Historik Jíří Sissak se dobou Marie Terezie zabývá 25 let, o jejím manželovi Františku Štěpánovi připravuje knihu a jako poradce spolupracoval na scénáři minisérie České televize. Blesk Zprávy se ho ptaly, jak se mu líbil seriál i jaký by skutečný život Františka Lotrinského a Marie Terezie.

Seriál končí rokem 1743 - v minisérii je naznačena korunovace Marie Terezie českou královnou. Kdyby Česká televize nakonec v koprodukci natočila další díly, co by v nich bylo?

Určitě by tam byla korunovace 1745, kdy se František Štěpán stal císařem Svaté říše římské a ona, jako jeho žena, císařovnou. Představte si, že Marie Terezie si od něj vypůjčila peníze a zaplatila mu za ně korunu. Nebylo to krásné?

Ty peníze pak manželovi vrátila?

Pokud vím, nevrátila nikdy nic.

Veleúspěšná minisérie Marie Terezie musí skončit! Proč?

Minisérie vlastně skončila na začátku nejlepšího...

Jasně, my jsme se k tomu nejlepšímu vlastně ani nedostali. Samozřejmě by tam musela být 2. slezská válka, kdy se Marie Terezie snažila na Prusku zpátky získat Slezsko. Potom krátké období osmi let, za které stihla zásadní reformy. Následovala sedmiletá válka, během níž se monarchie stále proměňovala, smrt milovaného manžela a dramatické okamžiky regentství Josefa II. Jak vyplývá z dopisů, tehdy se její povaha velmi změnila.

Jak jste s minisérií spokojený?

Zcela nespokojený. Ačkoliv jsem jako poradce strávil desítky hodin s paní scenáristkou Mirkou Zlatníkovou a vysvětloval jí to, ona si to udělala po svém. I když musím říct, že v návrzích scénářů 5. a 6. dílu (ještě nenatočeno, pozn. red.) byly zhůvěřilosti ještě větší.

Největší chyba?

Určitě nemanželské díte Marie Terezie. Ale i třeba uniforma Karla Lotrinského. To je uniforma invalidy. Divákovi to asi nevadilo, mě uniformy zajímají. Nebo pandur Trenck ... ve filmu to je psychopat, který měří metr šedesát, ve skutečnosti to byl jenom cholerik a velmi přímý chlap s výškou metr osmdesát.

Marie Terezie - skutečná i televizní | ARCHIV BLESKU

Vy se zabýváte přímo Františkem Lotrinským, a dokonce o něm chystáte knihu. Jak se vám v té roli líbil Vojta Kotek. Zahrál jeho charakter dobře?

Na rozdíl od 1. a 2. dílu ta role dostala prostor, jaký by měla mít, a v tomhle ten seriál udělal velký krok dopředu. Podařilo se ukázat, že František Lotrinský stál v pozadí všeho, co se dělo na císařském dvoře. A Vojta Kotek byl excelentní. Tahle postava se mi hodně líbila.

Jedna z linek seriálu jsou nevěry a záletnictví. Například již zmíněné nemanželské dítě Marie Terezie...

Nemožné. Ona byla hluboce věřící katolička, takže dodržovala desatero a šesté přikázání je nesesmilníš. Pro ni by to bylo něco, přes co by se nedokázala přenést. O její nevěře tehdy nebyly ani drby. Říká se, že jezdila do vojenských táborů, protože měla ráda vojáka. Ale pozor, to si lidé pletou s ruskou carevnou Kateřinou II., to je záměna osob, která vznikla až někdy v polovině 19. století.

A co František Štěpán?

Tenkrát galantní dobrodružství patřila ke dvoru. Kdo je neměl, byl divný. On se nezříkal společnosti dvorních dam, ale o nevěře nejsem úplně přesvědčen. Miloval, když lidé kolem byli šťastní, takže dámě koupil barák, ale jenom proto, aby byla šťastná.

Sexuální tajemství Marie Terezie a jejích potomků: Lesbická láska, impotence a zástup levobočků

Jak se Františku Štěpánovi žilo ve stínu velké panovnice?

Někdy špatně, ale většinou si dokázal najít svoje místo. Jednou z jeho zásad bylo, že není nic lepšího, než mít doma spokojenou manželku - ustoupit v maličkostech a trvat na velkých věcech.

Co to bylo za velké věci, které se mu podařily?

Třeba převzal po slezských válkách státní kasu a za dva roky ji otočil do plusu. Nebo reforma armády - za tím také stál on. I o všech dalších reformách se s Marií Terezií radili.

Jak se vlastně žilo v u Habsburků-Lotrinských doma?

Oni žili spíš jako měšťanská rodina. Občas na sebe i křičeli, byla to trochu Sicílie, ale za půl hodiny už si psali omluvná psaní a chovali se k sobě, jako by se nic nestalo. A to musím zdůraznit, že od začátku až do konce byli nejlepšími přáteli. František Štěpán obecně byl člověk velmi civilní. Neměl rád dvorský protokol a porušoval ho, kde mohl.

Byl to rebel?

Svým způsobem pro tu dobu určitě ano. A nejvíc byl rebel pro ty zkostnatělé šlechtice, kteří ty ceremonie vyžadovali. Pro ně bylo zachování dvorního protokolu důležité - tak oni ukazovali svoji moc a výši postavení. A to on neuznával.

Takhle vypadal skutečný baron Trenck z Marie Terezie: Jeho mumie má nepřirozeně dlouhé prsty!

Kdybyste měl vyjmenovat základní vlastnosti Františka Štěpána?

Pečlivý, důsledný, vstřícný, chápavý, laskavý. A samozřejmě inteligentní, ale to se pojí už s tou chápavostí. Mimo jiné měl také, jak by se dneska řeklo, neuvěřitelný „čich na byznys“. On třeba pochopil, jak důležité jsou bankovní domy, takže v nich měl podílnictví po celé Evropě.

To mě přivádí na otázku, jak to mezi Františkem Lotrinským a Marií Terezií bylo s penězi? Tedy jaký byl jejich rodinný rozpočet.

Oni měli peníze oddělené. Podle zákona všechny peníze monarchie byly Marie Terezie. Ona si s tím mohla dělat, co chtěla. Ale František Štěpán svoje peníze oddělil. A dokonce ve své závěti si vymínil, že se jeho jmění nesmí připojit ke státním penězům. Těch peněz bylo tolik, že Josef II. z toho zaplatil státní dluh, a ze zbytku Habsburkové žijí do dneška.

Filmový a skutečný císařský pár | ARCHIV BLESKU

Měl přitom všem podnikání a pomáhání s vládnutím čas na nějaké koníčky?

On byl dokonce velký „koníčkář“. Sbíral minerály, mince, navrhoval vzory pro své porcelánové manufaktury, založil zoologickou zahradu - Tiergarten v Schönbrunnu je jeho. Dalšími koníčky byly mechanika - vodotrysky, parní stroje - a alchymistické pokusy.

Zaujalo mě, že jste mezi vlastnostmi Františka Štěpána zmínil laskavost. To je vlastnost hodně vzácná...

Moc se nemluví o tom, že ve Vídni měl sestru. Byla svobodná, nebyla příliš vzhledná... A František Štěpán k ní každý večer chodil na polévku. Vždycky se zdržel hodinu, hodinu a půl.

Jak se Marie Terezie smiřovala se ztrátou manžela v roce 1765 ?

Těžce, velmi těžce, několik dní proplakala. Přímo u té smrti nebyla. Františka Štěpána zasáhla mrtvice při odchodu z divadla a Marii Terezii to sdělil Josef II. Dochoval se lísteček, který měla uložený v Bibli a na tom lístečku měla napsané, jak dlouho trvalo její manželství - a bylo to spočítané do minuty. Myslím si, že do něj byla hluboce zamilovaná a on miloval ji.