Budou Češi koupené PET lahve nosit místo žlutých kontejnerů zpět do obchodů podobně, jako vracejí třeba lahve od piva? Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) je k tomu skeptický a tvrdí, že „čuně čunětem“ zůstane, a nechce tuto povinnost vepsat do zákona natvrdo. Zatímco Němci nebo Švédové už lahve vracejí, v Česku je k tomu zkouší přesvědčit společnost Mattoni. Začala nabízet zálohované PET lahve, za které si spotřebitel připlatí tři koruny.

Třikorunovou zálohu zavedla na části svých produktů firma Mattoni. Přes internetový portál Košík.cz si je mohou zájemci vyzkoušet na neochucených vodách.

„Doufáme, že tímto projektem motivujeme i další firmy k ohleduplnějšímu přístupu k přírodě a třeba i rozvíříme debatu o zavedení plošného zálohování PET lahví v ČR,“ uvedl šéf portálu Tomáš Jeřábek.

„Zálohování PET lahví považujeme za správné. Ono se přitom hodně ustálilo, že se mluví jen o PET lahvích, ale ještě větší problém je s nízkou mírou zpětného odběru plechovek. My jsme pro zálohování a těch důvodů je hned několik,“ uvedla pro Blesk Zprávy již dříve odbornice Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky.

Brabec: Čuně zůstane čunětem

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se ale staví proti plošnému zavedení zálohovaných PET lahví. Svůj názor obhajoval pro Blesk Zprávy už loni a potvrdil ho i koncem roku 2019, kdy vláda schvalovala hned čtyři novely týkající se odpadu.

V jedné z novel se Brabec sice snaží zatočit s obaly vytvořením husté sběrné sítě, s vratnými PET lahvemi v ní ale nepočítá. Čuně podle Brabce zůstane čunětem a nezastaví ho ani záloha ve výši několika korun. „Ten kdo vyhodí lahev z auta, ji vyhodí, i kdyby na ni byla záloha,“ uvedl s tím, že si ministerstvo stojí za zachováním žlutých kontejnerů.

„Chci ale zdůraznit, že ani minulý zákon a ani stávající nevylučuje možnost zálohování. Jenom ho natvrdo nepřikazuje všem,“ řekl Brabec v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Pekarová Adamová (TOP 09): Stát by zálohování měl podpořit

Předsedkyně TOP 09 a členka výboru pro životní prostředí Markéta Pekarová Adamová ale míní, že už nyní jdou firmy zálohování naproti a měly by mít podporu.

„Chtějí to – samozřejmě asi ne 100 procent firem na trhu. Ale ukazuje se, že jsou schopni i bez podpory ministerstva k tomu jít vstříc a mohou z toho udělat i konkurenční výhodu. Na to pan ministr Brabec možná trochu spoléhá. Na druhou stranu si nemyslím, že je to dostatečné. Dá se to vymyslet, aby to nezatěžovalo malé prodejce,“ řekla Pekarová Adamová Blesk Zprávám.

Předsedkyně TOP 09 doplnila, že se může ČR inspirovat i v zahraničí, kde například fungují sběrné automaty na PET lahve.

Brabec: Nevrací se, ale drtí

„Česká veřejnost žije v určitém zajetí toho, že to funguje jako u zálohování skleněných lahví, kde se většinou ta lahev zase vrací zpátky do oběhu, a je to opravdu recyklace jako taková. Tady to jen znamená, že to místo žlutého kontejneru dám na jiné místo, a za nepoměrně větších komplikací pro člověka,“ varoval dále ministr Brabec prostřednictvím Blesk Zpráv.

Doplnil, že z PET lahví by se pak nevyráběly lahve, ale spíše vločková drť. Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) ovšem tvrdí opak, stejně tak i Mattoni. „Myslím, že je to opravdu 1:1 a že jsou schopni to zrecyklovat i třikrát,“ řekla Blesk Zprávám.

Na stránkách e-shopu pak Mattoni uvádí, že lahev je z 80 procent recyklovaného plastu. „Je pravda, že pevné lahve, například od coca-coly, se dají zpětně naplnit, ale ne mockrát. To, že řeknou, že je to z recyklovatelného plastu, ale neznamená, že z toho neudělají tu drť,“ reagoval ministr pro Blesk Zprávy na zprávu o nově zkoušené lahvi.

Současné PET lahve v Česku opravdu nejsou vhodné k dalšímu používání a ty nové se tak musí vyrábět z jiného materiálu. PET lahve nyní nejsou ideální ani pro opakované natáčení vody.

„Není to bezpečné. PET lahev je obal pro jednorázové použití, nikoliv pro opakované. Lahve se testují pro jednorázové použití, existují i takové PET lahve, které se podobně jako skleněné dají vymýt a použít, ale u nás nejsou. Oficiální stanovisko pro zpětné užívání i podle legislativy Evropské unie prostě není,“ zmíníla v nedávném rozhovoru pro Blesk Zprávy hygienička ze Státního zdravotního ústavu.

O lahve bude boj i ve Sněmovně

Nové lahve mají i návod k použití. Nelze s nimi totiž zacházet jako s PETkami, které nyní zaplňují obchody. Lahev se nesmí pomačkat, na lahvi musí zůstat etiketa a člověk musí rovněž lahev uzavřít.

I přes „složitější zacházení“ ale nová lahev u veřejnosti slaví úspěch, alespoň podle ankety na webu Košík.cz. Od nápadu plošně zavést zálohované PETky neustoupí ani Balcarová. „Nemám shodný názor s ministrem. Z podrobné analýzy materiálu z ministerstva navíc vyplývá, že se tím zabývalo povrchně a nešlo do hloubky,“ řekla Blesk Zprávám.

Předsedkyně výboru pro životní prostředí také zmínila, že očekává boj ve Sněmovně. Na programu výboru by se pak podle ní mohlo zálohování PETek dostat v polovině února. Přikyvuje tomu i Pekarová Adamová. „Společně s kolegou Dominikem Ferim zvažujeme, že bychom předložili pozměňovací návrh. Nejsme ale ještě tak daleko, abychom to představili,“ uvedla.

I ministr odhaduje, že se rozproudí podrobná a profesní debata. „Prozatím nejsme přesvědčeni, že ekologický efekt bude takový, aby vyvážil současný vyvážený systém třídění odpadu. Vyvážil, že ten systém bude stát x miliard ročně a zaplatí ho buď výrobci, nebo obce,“ doplnil Brabec Blesk Zprávám s tím, že ČR je favoritem ve třídění.

„Dokážeme vrátit 80 procent lahví, co jdou do oběhu, zpět do kontejneru,“ uvedl ministr životního prostředí. Podle něj dokáže ČR ve své unikátní pozici i v současně nastaveném systému navracet a třídit odpad lépe, než většina státu v Evropě.

I Pekarová Adamová uznala, že by v počátcích stálo plošné zavedení velké peníze. Doufá ale přitom, že se to Česku v budoucnu vrátí a donutí to lidi přemýšlet o tom, jak moc nakupují s obalem.

Zálohovat PET lahve chtěl už Bursík

Zálohovat chtěl už v roce 2007 tehdejší zelený ministr životního prostředí Martin Bursík. A to za částku 3 až 5 korun. Neuspěl.

Zálohování není v Evropě výjimečné. Německo jej zavedlo v roce 2004, Švédové a Islanďané platí zálohy už od roku 1990. Systém spustilo také Finsko, Dánsko, Estonsko, Norsko, Nizozemsko či Litva. A zálohovat se chystá i Slovensko od roku 2022.

„Země jako Německo, Švédsko či Chorvatsko dosáhly díky zálohovým systémům až 98% míry zpětného odběru petek, plechovek i lahví od piva,“ uvádí mj. stránky zálohujme.cz.