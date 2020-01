Češi se bojí terorismu i uprchlíků. Z války nebo epidemií obavy nemají

Za velkou hrozbu pro mír a bezpečnost pokládá více než polovina Čechů teroristy, mezinárodní organizovaný zločin a uprchlíky z jiných zemí. Méně se lidé obávají cizích zpravodajských služeb, krajně pravicových a levicových skupin a cizinců, kteří v Česku žijí. Vyplývá to z listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Teroristické skupiny a jednotlivce vnímalo jako velkou bezpečnostní hrozbu 58 procent dotázaných, mezinárodní organizovaný zločin 57 procent obyvatel a uprchlíky 54 procent respondentů. Terorismus se stále držel na prvním místě pomyslného žebříčku, byť podíl Čechů, kteří jej označili za nejzávažnější hrozbu, od roku 2016 klesl. Ještě v roce 2015 pokládalo terorismus za velké riziko 81 procent obyvatel.

Vnímání mezinárodního organizovaného zločinu jako velké hrozby vzrostlo meziročně o tři procentní body, u uprchlíků setrvalo na předloňské úrovni. Ještě v roce 2015 pokládalo uprchlíky za velké riziko 65 procent Čechů, když jejich podíl tehdy meziročně stoupl o 33 procentních bodů. Záhadná smrt mámy tří dětí, která zmizela na Nový rok: Manžel tuší, co se stalo!

Přes čtvrtinu Čechů považuje za nebezpečí radikály

Čtvrtou pozici mezi bezpečnostními riziky zaujala stejně jako předloni radikální náboženská hnutí. Jakou velkou hrozbu je označilo 48 procent respondentů. Vnímání cizích zpravodajských služeb jako značného rizika vzrostlo o pět procentních bodů na 28 procent. Krajně pravicové a levicové skupiny považovalo za velkou hrozbu 27 procent a 26 procent Čechů a cizince žijící v tuzemsku 22 procent respondentů.

CVVM se také zajímalo o to, zda lidé považují za reálnou hrozbou pro Česko války, epidemie, surovinovou krizi, přírodní katastrofy nebo světovou ekonomickou krizi. U většiny těchto možností se podíl odpovědí označujících je za velkou hrozbu dostal nad 30 procent, jen v případě války na 29 procent. Největší obavy jsou spojovány s celosvětovou ekonomickou krizí, jako velkou hrozbu ji vnímalo 39 procent respondentů. Konec levného cukru, připlatíme si i za maso a brambory. Co ještě letos podraží?

Optimistická očekávání rostou

Navzdory tomu téměř čtyři pětiny lidí pohlížely do budoucnosti své a svých blízkých s optimismem. Optimismus převažoval i v případě budoucnosti české společnosti, vidělo ji tak 62 procent obyvatel. S budoucností Evropy to bylo půl na půl, budoucnost lidstva byla vnímána mírně pesimisticky, když poměr optimistů a pesimistů činil 41 procent ku 54 procentům. Optimistická očekávání do budoucnosti v posledních pěti letech rostla.

Průzkum CVVM se konal od 2. do 15. listopadu loňského roku. Na otázky odpovídalo 1015 lidí starších 15 let.