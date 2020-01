Rok 2019 je za námi, řada svátků během něj připadla na víkendy. V roce 2020 se situace o něco zlepší a oproti loňsku čeká Čechy víc prodloužených víkendů. Ze 13 státních svátků totiž na víkend vyjdou pouze dva. To pro pracující znamená, že neprohloupí, když se zavčasu podívají dopředu do kalendáře. Kdy je letos možné ušetřit cenné dny dovolené a některý z šesti už tak prodloužených víkendů si ještě příjemně protáhnout?

Zatímco v loňském roce připadaly tři svátky na víkend, letos to budou pouze dva. Volným dnem byla často středa nebo nebo úterý, letos si ale lidé užijí hned šest prodloužených víkendů. Vloni to byly pouze čtyři.

Státní svátky v roce 2020

1. 1. - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok (středa)

10. 4. - Velký pátek (pátek)

13. 4. - Velikonoční pondělí (pondělí)

1. 5. - Svátek práce (pátek)

8. 5. - Den vítězství (pátek)

5. 7. - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (neděle)

6. 7. - Den upálení mistra Jana Husa (pondělí)

28. 9. - Den české státnosti (pondělí)

28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu (středa)

17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva (úterý)

24. 12. - Štědrý den (čtvrtek)

25. 12. - 1. svátek vánoční (pátek)

26. 12. - 2. svátek vánoční (sobota)

První sváteční a pro mnohé tak i volný den je již za námi. Po silvestrovských oslavách se ve středu slavil jednak Nový rok, ale i Den obnovy samostatného českého státu, který připomíná rozdělení Československa, které zaniklo poslední den roku 1992. Šlo přtom o jeden ze dvou svátků, které letos připadly přímo doprostřed týdne.

Velikonoce? Druhý dubnový víkend

Na pátek a pondělí naopak klasicky vyjdou velikonoční svátky - tedy Velký pátek a Velikonoční pondělí. S Bílou sobotou a Božím hodem velikonočním tvoří čtyři volné dny za sebou, které jsou každý rok jisté. Rozdíl je v tom, kdy tahle jistota přijde - v roce 2020 připadají Velikonoce na druhý dubnový víkend. Zavřené budou obchody jen na Velikonoční pondělí.

Velikonoce jsou díky čyřdennímu víkendu ideální termín pro naplánování dovolené. Kdo si vybere 4 dny dovolené (od 6. do 9. dubna, příp. od 14. do 17. dubna), bude mít rovnou celých deset dnů volna. Kdo zvolí dřívější termín, zamíří do práce až v úterý, tedy den po velikonočním koledování.

Některá rakouská lyžařská střediska například v Tyrolsku nebo Štýrsku mají v plánu provozovat sjezdovky právě až do Velikonočního pondělí. Pokud budou vhodné sněhové podmínky, šlo by tak letos Velikonoce využít jako poslední možnost na dovolenou plnou zimních sportů.

V květnu dva prodloužené víkendy

Dva prodloužené víkendy za sebou nás čekají v květnu. Hned 1. květen, tedy první máj a Svátek práce, totiž připadá na pátek a přesně týden na to se slaví konec druhé světové války z roku 1945, tedy Den vítězství. V pátek 8. května budou také zavřené obchody.

Zde je vhodné naplánovat volno od práce také na čtyři dny. Tentokrát v termínu od 4. do 7. května. Ve finále to pak znamená opět deset dnů volna v kuse.

Červenec: Svátek v neděli a pondělí

V červenci prodlouží svátek víkend také. 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - však připadá na první červencovou neděli. Následuje volné pondělí 6. července, kdy se bude připomínat Den upálení mistra Jana Husa.

Dovolená tady při vybrání zbývajících pracovních dnů nebude tak dlouhá, jak by mohla být o Velikonocích nebo na začátku května. S pomocí čtyř dní dovolené od 7. do 10. července by mohlo vzniknout volno dlouhé devět dnů.

Cestování v roce 2020: Expert poradil, jak se vyhnout turistům. A zmínil zákazy

Svatý Václav v pondělí

Po letních prázdninách bude volno poslední zářijové pondělí, kdy má 28. 9. svátek Václav a slaví se Den české státnosti. Vzít si dovolenou se tady tolik nevyplatí. Dohromady by volno, které by tvořily i čtyři volné dny trvalo pouze sedm dnů.

Přesně měsíc na to - 28. října - bude ale situace o něco lepší. To se bude připomínat 102 let od vzniku samostatného československého státu. Tentokrát sice svátek víkend neprodlouží, připadá totiž na středu, ale zato se dá termín využít ke kratší, pro počet dnů dovolené však výhodné volno.

Nahlásit v práci nepřítomnost na na 26. a 27. nebo na 29. a 30. znamená pětidenní volno. 28. září ani 28. října si lidé ve velkých obchodech opět nenakoupí.

17. listopad v úterý. A co Vánoce?

Oslavy 17. listopadu se na Národní třídě budou konat tentokrát v úterý. Volný den bude připomínat Den boje za svobodu a demokracii, jde také o Mezinárodní den studenstva.

I Vánoce letos prodlouží víkend. Štědrý den připadá na čtvrtek, 1. svátek vánoční pak na pátek. Obchody budou opět zavřené od 12. hodiny Štědrého dne až do Štěpána. Následující silvestrovské veselí bude letos začínat ve čtvrtek 31. prosince. A protože 1. leden 2021 vychází tentokrát na pátek, budou po Silvestru a Novém roce následovat dva "regenerační" dny volna během prvního víkendu příštího roku.

Přehledně: Kdy budou mít zavřeno velké obchody?

1. leden byl prvním z těch vybraných svátků, během kterých musí mít zavřeno obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Další den, kdy budou obchodníci neotevřou přijde, v dubnu. Tato pravidla určil zákon pro tyto dny:

1. leden, Velikonoční pondělí, 8. květen, 28. září, 28. říjen, 24. prosinec po 12. hodině, 25. prosince, 26. prosince