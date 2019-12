A je to tu. Rok 2019, kdy jsme si připomněli mimo jiné 30 let od sametové revoluce, se s námi loučí. A nastupuje ten s letopočtem 2020. Jako první ho oslavili obyvatelé tichomořského státu Samoa a Vánočního ostrova, který je součástí státu Kiribati. Vědci a lingvisté se sice neshodnou, jestli jde rovnou i o začátek nové dekády, ale oslavy bez ohledu na to jsou a budou bujaré. Podívejte se v online zpravodajství na Blesk Zprávách, jak si užívají přelom roku lidé v Česku i dalších zemích na světě.