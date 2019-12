Silvestr 2019 v Praze: Jekateriňa (37) se synem přijela do Prahy z Moskvy. Bude tu oslavovat Silvestr a zároveň si projde město: "Oproti oslavám Silvestru v Moskvě je tu mnohem méně lidí a působí to tak domácky. Máme v plánu zůstat venku do půlnoci a pak uvidíme," odpovídá sympatická turistka. Lidí s rachejtlemi se vůbec nebojí: "V Rusku je pro nás Silvestr velkým svátkem a lidi používají pyrotechniku mnohem víc," prozradila Jekatěrina