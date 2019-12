Patří to mezi věci, při nichž si člověk vzpomene na cyberpunkové filmy. A při kterých se tají dech, jak daleko moderní technologie ve spojení s medicínou zašly. Dnes si i v Česku mohou lidé, kterým chybí končetina, pořídit pokročilé robotické protézy. Navrhuje je Jan Maleš ze společnosti Ottobock a již pomohl zlepšit dětství nejednomu dítěti.

„Dělám tuto práci posledních 15 let, z toho 7 se věnuji neuroprotetice horních končetin,“ odhalil Maleš a snažil se vysvětlit, proč je tento obor podstatný. „Když se zeptám, co má vlastně ruka za úkol, tak vždycky první, co slyším, je úchop a manipulace. Jasně, to je pravda, ale ta ruka má spoustu jiných funkcí, jako je aktivní a pasivní stabilizace postoje během chůze, také funkce komunikační,“ popisoval odborník. Chlapci (5) po zásahu kulkou amputovali nohu: Roztančil se štěstím, když dostal protézu

Podle něj aktuálně existují čtyři druhy protéz. První jsou kosmetické, které mají za úkol jen vypadat, nemají funkce. Pak jsou tahové protézy, které sice určitou úchopovou funkci mají, ale je dělaná tahem na rameno, což není příliš zdravé. Následují sportovní protézy – určeny čistě na zátěže a fitness a nakonec myoprotézy.

„Ty fungují na principu snímání akčního potenciálu ze svalových vláken. V motorickém kortexu mozku se vytvoří představa pohybu, skrze motorickou dráhu se dostane až do svalu a my ve svalu sejmeme akční potenciál a podle jeho úrovně rozlišujeme, co by protetická pomůcka měla dělat,“ nastínil Maleš, na čem jsou založeny. Jsou to ty protézy, které bychom mohli nazvat robotické.

Podle něj nejde o až takovou novinku, první pokusy probíhaly již na začátku 20. století. Až v moderní době se však dá říci, že začínají být úspěšné a myoprotézy skutečně poskytují širokou škálu pohybu. Například ty, které vytváří Maleš, mají 16 úchopových vzorů.

Děti musí získat myoprotézu co nejdříve

Jeden z důvodů, proč se odborník tomuto oboru věnuje, jsou děti. I v Česku se totiž rodí řada dětí s vrozenou amputací. Jenže pokud je zasáhla jen na jedné straně, býval dříve často problém, že pojišťovny myoprotézy nechtěly proplácet. Argument byl, že pacienti vše zvládnou vykonat jednou rukou.

„Teď si představte, že se narodí dítě bez ruky a ten pohybovaný program se tam (do mozku, pozn. red.) nenahraje. To je hrozný problém, protože jemná motorika se jeví kolem třetího roku života. V tento moment tam musíme dostat myoprotézu, abychom klienta naučili kooperovat oběma končetinami,“ popisoval Maleš.

Jakubova myoprotéza, kterou vytvořil Jan Maleš. | Archiv Blesku

Například Jakub, kamarád Maleše, právě vyrůstal bez jedné horní končetiny. Myoprotézu získal až ve 20 let svého života. Hodně věcí se musel v té době naučit, například používat vedle vidličky i nůž. „Konečně jsem začal jíst jako kultivovaný člověk,“ řekl se smíchem. Sám si také poprvé zavázal tkaničky. Kdyby s myoprotézou vyrůstal, řešit by to nemusel. „Problém byl ten, že jsem od narození používal převážně pouze jednu ruku,“ přiznává.

I odborník říká, že získat myoprotézu až v tomto věku je hrozně pozdě. „Musíme to k dětem dostat v tom třetím roku,“ uvedl Maleš. Situace se ale podle něj lepší. Poté, co pojišťovny viděly, jak se dětem s myoprotézami daří, je pomalu začaly proplácet, byť jde zatím o jednotky případů.