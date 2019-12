Vánoční večírky jsou v plném proudu, lékaři je ale jen neradi vidí. Doporučují vypít maximálně skleničku vína nebo jedno dvě piva. I přesto, že stále upozorňují, jaký je pití alkoholu problém, Češi si nedají říct. Ve spotřebě lihu jsou zdejší mezi prvními na celém světe. A to se ukazuje i v prosinci, který je nabitý všemožnými vánočními večírky a setkáními. Lékaři poradili, jak to nepřehnat i jak vyzrát na kocovinu. Kdo má dotazy nebo problémy, může zavolat na Národní linku pro odvykání.

Ostuda u kolegů, bolavá hlava, ztracený mobil. To jsou časté následky vánočních firemních večírků. Lví podíl na všech faux pas má většinou alkohol. S tím to totiž Češi rádi přehání. Více než 1,5 milionů našinců podle statistik spadá do kategorie rizikového pití alkoholu. Zlomená noha na bujarém vánočním večírku? Expert prozradil, na jaké odškodnění máte nárok

I přesto, že by doktoři byli raději, kdyby se nepilo vůbec a pití nebylo bráno jako normální věc, pro příležitostné akce dali dohromady několik rad. Nejprve ale řekli, kolik je maximálně možné vypít alkoholu tak, aby bylo zdravotní riziko jen nízké.

Dvě piva a dost

Lékaři přivírají oči nad tím, když si ženy dají zhruba jeden standardní alkoholický nápoj za den a muži maximálně dva. Ovšem ne každý den. Dva dny v týdnu by člověk neměl alkohol pít vůbec. V praxi to tedy znamená jedno nebo i dvě velká piva, nebo sklenky vína s pauzou každý třetí den. Na další konkrétní tipy se podívejte na další stránce.