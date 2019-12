Podle advokáta Petra Nováka z VašeNároky.cz je pro případné posouzení odpovědnosti zaměstnavatele za úraz zaměstnance na firemních akcích důležitá zejména jejich povaha.

Zaměstnavatelé úrazy z vánočních večírku jako pracovní většinou neuznávají. Pokud navíc v úrazu hraje roli alkohol, tak na odškodnění není nárok. Proto se často doporučuje, aby to zaměstnanci s alkoholem na firemní party nepřeháněli.

Nicméně přesto existují výjimky. Může se stát, že zaměstnanec je na akci vyslán pracovně a je to tedy náplň jeho zaměstnaní. Vánoční večírky pořádají i důležití klienti, a pokud tam vyrazíte pracovně a zraníte se, může se jednat o pracovní úraz. Důležité opět je, aby v tom nehrál roli démon alkohol.

Večírky se obvykle konají mimo pracoviště. Co když se ale zraníte na večírku, který pořádá váš zaměstnavatel ve svých prostorách? Tam už záleží na přístupu samotné firmy. Záleží, zda se večírek koná v pracovní době. Opět si ale musíte dát pozor na alkohol.

Zranění na teambuildingu

„Není podstatné, jak je daná akce nazvána – zda se jedná např. o vánoční večírek, anebo o jinou teambuildingovou akci. Je vždy třeba posuzovat, zda je akce plně organizována zaměstnavatelem a zda je předmětem této akce zejména intenzivní a záměrné budování a rozvíjení pracovního potenciálu pracovního kolektivu, kdy může být kladen důraz například na prohloubení vzájemné motivace a důvěry, zlepšení komunikace mezi členy kolektivu apod.,“ říká advokát.

Tímto by tedy například mohl být i několikadenní pobyt, kdy v rámci tohoto mohou zaměstnanci společně navštívit např. lanové centrum, přičemž tato aktivita byla rovněž naplánována zaměstnavatelem. Pokud se v rámci teambuildingu zraníte, dá se úraz hodnotit jako pracovní.

Povinný večírek?

Vodítkem pro posuzování by také mohlo být to, zda je daná firemní akce zaměstnavatelem prezentována jako povinná, či nikoliv.

„Pokud by v případě akce, u které zaměstnavatel vyžaduje účast zaměstnanců a která je vedena za účelem prohloubení vnitřních vztahů, došlo k úrazu zaměstnance, bylo by nutno tento posoudit jako úraz pracovní, pokud by k němu nedošlo v rámci případného vybočení ze stanoveného programu,“ upozorňuje Novák. Ale i tak by zaměstnavatel odpovídal za veškerou újmu, která zaměstnanci vznikne.

„Tento zaměstnanec by se tak mohl domáhat odškodnění bolestného, náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, popřípadě také po skončení této pracovní neschopnosti, začal-li by dosahovat v důsledku poškození zdraví nižšího výdělku. Zaměstnanec by se mohl domáhat i náhrady jiných nákladů, které mu v souvislosti s léčbou úrazu vznikly,“ dodává advokát. Ovšem i tady hraje roli fakt, zda si zaměstnanec nezpůsobil úraz pod vlivem alkoholu.

Na co si dát pozor na vánočním večírku?

I když může na vánočním večírku panovat skvělá atmosféra, stále nesmíte zapomínat, že se bavíte s kolegy a nadřízenými. Na co si dát pozor, abyste večírek přežili „ve zdraví“?