Opíjejí se rychleji a jejich tělo alkohol hůř snáší. Ženy, které pravidelně pijí, mají problémy s otěhotněním, těhotné zase riskují intelekt i zdraví svého dítěte. I přesto Češky pijí a dělají to hlavně potají. Může za to třeba nenaplňující manželství nebo problémy s dětmi, upozorňují odborníci.

Větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy, to jsou důvody, proč je ženský organismus vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější než mužský. Ženy mají také méně vody v těle, tím pádem se jim alkohol v těle méně ředí. Opilé jsou pak mnohem rychleji než muži a jejich mozek víc trpí.

Při pravidelném pití se ženám snižuje produkce pohlavních hormonů. Zvýšené mají riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním a neplodností. „Nadměrné požití alkoholu také zvyšuje riziko, že se žena stane obětí násilného činu nebo sexuálního zneužití,“ varuje ministerstvo zdravotnictví.

„Zelené vdovy“ pijí kvůli stresu a pocitu samoty

To, že ženy často sahají po skleničce, pramení většinou z psychických problémů a stresu. Mezi podněty se často objevuje rozchod s partnerem, nenaplňující manželství, problémy s dětmi nebo se stárnoucími rodiči.

„Mohou mít pocit, že ztrácejí svůj život, starají se o děti, jsou zavřené doma a mohou mít pocit, že ztrácejí společenské postavení, říká se jim zelené vdovy,“ vysvětlila pro Blesk Zprávy národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová. V poslední době ale ženy pijí i kvůli práci. Mají tendenci vyrovnat se pracovně mužům, zároveň být dokonalou matkou i manželkou. To zpravidla vede k pocitům selhání a úniku k alkoholu.

K alkoholu mají blíž vysokoškolačky

Výzkumy resortu zdravotnictví ukázaly, že častěji pijí ženy vzdělanější než ty, které mají střední školu. To se vysvětluje náročností jejich zaměstnání v kombinaci s tím, že musejí zvládat nové role. Vysoce rizikové jsou pomáhající profese, například ženy pracující ve zdravotnictví často alkohol dokonce kombinují s léky.

Ženy si někdy i uvědomují, že mají problém, ale nechtějí si to přiznat. „Už vůbec to nechtějí přiznat navenek. Velmi často pijí potají. Nemluví o tom, a tak se to projeví až v době, kdy už je to na hranici závislosti, což je nejhorší forma alkoholismu,“ říká Vedralová. Rizikové pití se dá vyčíslit, je to nad 40 gramů alkoholu denně.

Pokud žena vypije za den víc než skleničku vína, malé pivo nebo panáka tvrdého alkoholu, pije rizikově. S dotyčnou je dobré promluvit, pomoci jí často mohou ale až odborníci. Na národní lince pro odvykání poradí i těm, kteří mají o své blízké strach a neví, jak jejich problémy s pitím řešit. Číslo k odborníkům je 800 350 000. Ženy obvykle reagují tím, že žádný problém nemají. Pokud jim ale má někdo pomoci, musejí to chtít samy.

Pití v těhotenství snižuje intelekt dítěte

Problémy se objevují v období přechodu, odchodu do důchodu, nebo když se jim odstěhují děti. Velkým problémem je ale pití v těhotenství. Ženy i od lékaře mohou občas slyšet, že jedna sklenička neuškodí, to ale podle ministerstva zdravotnictví rozhodně není pravda. Nejen, že je alkohol nebezpečný pro budoucí matku, ale hlavně pro nenarozené dítě. Těhotné by měly rozhodně abstinovat.

U dětí, jejichž matky se tímto doporučením neřídily, se objevuje fetální alkoholový syndrom. Ten už v době těhotenství znamená poruchy růstu plodu. Dítě pak má i nižší porodní váhu, srdeční a cévní vady či deformovaný obličej.

Objevuje se ale i mírná až střední retardace a hyperaktivita s poruchami pozornosti. Rodí se ale děti s abnormálně malou hlavou, protože se jim kvůli zpomalení nestihl dostatečně vyvinout mozek. Některé mají ochablé svaly a špatnou koordinaci pohybů. Veškerému alkoholu lékaři doporučují se vyhnout i kvůli hrozícím zrakovým vadám, či problémům se sluchem. Dětem ale často hrozí i snížený intelekt.