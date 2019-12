Ojeté auto vybírejte podle svého životního stylu

Při výběru ojetého auta se řiďte jednoduchou radou – neposlouchejte své ego a vybírejte podle toho, jak budete auto nejčastěji využívat. Budete jezdit po městě, nebo hlavně po dálnici? Budete jezdit sami, nebo s rodinou? A vážně potřebujete silný dvoulitr? Nestačila by vám na popojížďky městem menší a úspornější čtrnáctistovka? Po městě pojedete padesátkou, po okresce devadesátkou a na dálnici 130 tak nebo tak. A nakonec možná skončíte v úplně stejné zácpě jako všichni ti, co si pořídili mohutné SUV.

Klíčové je při výběru auta ujasnit si, jaké cesty s ním budete podnikat. Jestliže jednou za rok vyrazíte s nabitým kufrem do Chorvatska, neznamená to, že potřebujete velké rodinné MPV nebo SUV po celý rok. „Zbytečně velké auto má totiž zbytečně velký motor, zbytečně velkou spotřebu, velké servisní nároky a naneštěstí pro vás i zbytečně drahý provoz. V případě, že musíte na zadní sedadlo umístit vedle sebe tři dětské sedačky, se však pochopitelně prostornému MPV vyhnete jen těžko,“ dodává Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Dálnice versus město

Pokud vás při vybírání ojetého auta láká velký a silný vůz, střízlivě si rozmyslete, jestli není pro váš životní styl zbytečný. Obzvlášť pro řidiče, kteří jezdí především po městě, nemá takové auto smysl, a to zejména po finanční stránce. Největším žroutem energie a paliva jsou totiž neustálé rozjezdy, kterých si ve městě užijete nespočet. Čím víc rozjezdů, tím hůře. Čím těžší auto, tím více energie k rozjezdu potřebuje a tím větší je i jeho spotřeba. Že s velkým autem v přeplněném městě jen stěží zaparkujete, snad ani není potřeba zmiňovat.

S malým a slabým autem zase nebudete spokojení na častých cestách po dálnici. Slabý motor budete hnát k maximálnímu výkonu a to se nepříznivě podepíše na spotřebě paliva. Proto má větší smysl vydat se na autostrádu s velkým a silným autem, které se nebude tolik namáhat a bude tím pádem úspornější. A také pohodlnější a ve vysokých rychlostech bezpečnější. Únavě z dlouhých přejezdů pak snáze předejdete s tempomatem a systémem udržování v jízdním pruhu.

Dejte šanci různým značkám

Co se týče značek, českou klasikou je tradičně Škoda nebo Volkswagen. Zkuste ale dát šanci i jiným výrobcům než těm, na které jste po léta zvyklí. Dvouletý Hyundai i30 nebo Kia Ceed a pětiletá Octavia s podobným nájezdem mohou stát stejné peníze. Ale zatímco Octavii záruka právě končí a opravy si budete hradit ze svého, Hyundai ještě v tovární záruce tři roky bude. Kia má dokonce záruku sedmiletou, takže vás bude v duchu uklidňovat ještě dlouhých pět let.

Dvě auta v rodině? Jděte na to chytře

Co se týče rozdělení dvou aut mezi manžele, funguje v mnoha rodinách klasický systém. Muž coby hlava rodiny jezdí velkým a drahým kombi, zatímco na manželku zbude vlivem napjatého rozpočtu starší, méně spolehlivé a méně bezpečné auto. Paradoxně tak bezpečný a moderní vůz většinou stojí celý den na pracovním parkovišti, zatímco maminky rozvážejí děti do škol a kroužků levnějším, nepohodlným a hlavně nepříliš bezpečným autem. Pokud taková situace panuje i u vás doma, zkuste na to jít jinak. Rodič, který má na starosti denní cesty s dětmi, ocení moderní a větší auto, a ten druhý, který za celý den podnikne jen osamocenou cestu do práce a zpět, si možná uvědomí, že mu bohatě stačí menší Škoda Fabia nebo Ford Fiesta.

