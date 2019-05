AAA AUTO za 27 let obsloužilo přes 2,2 milionu zákazníků

Většina z nás ví, že je před koupí ojetého vozu nevyhnutelná kontrola jeho technického stavu. Pokud kupující sám není odborníkem, je určitě dobré vzít si s sebou mechanika a nechat si auto zkontrolovat. „Přítomnost vlastního mechanika, který si s sebou vezme i vlastní diagnostický přístroj, je ideálním řešením. Pokud vám bazar neumožní takto auto zkontrolovat, raději si koupi rozmyslete. U nás nabízíme pouze důkladně prověřené automobily. Při výkupu kontrolujeme 107 technických parametrů a odmítáme až 65-70% nabízených vozidel, které nám jsou nabídnuty. Díky veškerým kontrolám můžeme zákazníkům poskytnout 100% záruku na původ vozu. V případě vzniku právní vady vracíme plnou kupní cenu. Zároveň všechny automobily vlastníme, takže se kupující nemusí bát, že se nebude mít na koho obrátit s případnou reklamací. Nový majitel má také možnost auto bez udání důvodu do 7 dní vyměnit za jiné,“ uvedl Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny AURES Holdings, kam patří i značka AAA AUTO.

Velkým nešvarem je stáčení tachometru, které je obzvláště v případě dovážených automobilů stále běžné. V České republice bohužel ještě neexistuje zákon, který by stáčení trestal vězením, jako třeba v Německu či Polsku – v tuzemsku jde stále jen o přestupek s pokutou do půl milionu. Při dovozu automobilů dochází ke stáčení na hranicích a stanice STK před první registrací vozu v tuzemsku jen zapíše aktuální stav tachometru, čímž stočení v podstatě legalizuje. Proto také velcí prodejci nabízejí převážně automobily s domácím původem, kde mohou stav tachometru ověřit a garantovat. „U nás stav tachometru pečlivě prověřujeme a jsme schopni na základě stavu vozidla a dle dostupných databází garantovat najeté kilometry. Kontinuálně také analyzujeme inzerované vozy na trhu ve střední a západní Evropě. Sledujeme, jak se u jednotlivých aut mění nájezd po dovozu do České republiky, a tyto

informace archivujeme, abychom byli schopni takové vozy odhalit,“ doplnil Vaněček.

Při koupi ojetého automobilu vždy požadujte nejprve zkušební jízdu, kdy budete sedět za volantem a jen se nepovezete na místě spolujezdce. „Trasa by měla být dostatečně dlouhá, jako je to standardem u nás v AAA AUTO. Věnujte při tom pozornost veškerým nezvyklým zvukům a tomu, jak se vozidlo v různých situacích chová. Pokud například automobil tahá do strany, může to být známkou zatajené havárie,“ vysvětluje Vaněček.

Další věc, na kterou si je potřeba dát pozor, je pozorná kontrola servisní knížky, která může být zfalšovaná. Zároveň je potřeba vyvarovat se různým právním vadám. Velkým rizikem je automobil v exekuci, protože nelze vykonat změnu v evidenci vozidel a exekutor vám vůz může kdykoliv zabavit. Hodně lidí netuší, že auto může být i předmětem zástavní smlouvy, kdy si na něj majitel půjčil peníze. Neměli byste zapomenout ani na souhlas manželky nebo manžela, protože jeden nebo druhý může prodej napadnout a kupující se tak dostane do soudního sporu, kde bude označený, že není vlastníkem auta, i když za něj zaplatil. „Zkontrolovat všechny tyto skutečnosti je pro jednotlivce velmi náročné, u nás v ´Áčkách´ se tomu věnuje celé oddělení. Díky důkladné kontrole ale můžeme na vůz poskytovat doživotní záruku na jeho legální původ,“ zdůraznil Vaněček.

Na kupujícího číhá mnoho rizik, která mohou pokazit radost z nového automobilu. Podchytit veškeré problémy je pro lajka komplikovaný a zdlouhavý proces s nejistým výsledkem. Profesionální prodejci investují do kontroly aut milióny korun a představují daleko bezpečnější způsob, jak získat vytoužený vůz. V České republice disponuje nejširší nabídkou síť autocenter AAA AUTO, která provozuje 22 poboček.

Funguje již 27 let a za tu dobu obsloužila přes 2,2 miliony zákazníků. Každý automobil, který vykoupí projde důkladnou kontrolou a zákazníkům poskytuje při prodeji, koupi nebo výměně vždy nadstandardní servis. Díky dlouholetým zkušenostem a kvalitním automobilům se tak síť autocenter AAA AUTO stala první volbou, kam se kupující vydávají při koupi ojetého automobilu.