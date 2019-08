V AAA AUTO padl rekord měsíčních prodejů, v červenci si zákazníci odvezli více než 8000 aut

„Už koncem června jsme zaznamenali rekordní týdenní prodeje v celé historii společnosti, nyní je jasné, že to byl signál k ještě významnějšímu růstu v celém měsíci červenci. Překonání hranice 8000 prodaných aut za měsíc byl náš dlouhodobý cíl pro letošní rok a jsem ráda, že se ho podařilo dosáhnout již nyní. Je to nejvíce vozů, které se nám podařilo za měsíc prodat v celé 27leté historii společnosti. Prodeje byly díky enormní poptávce silné ve všech zemích. Nejvíce v meziročním srovnání rostly o 67 % v Polsku, kde se letos za osm měsíců dostaneme na stejný objem jako za celý loňský rok,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. Skupina konkrétně v červenci prodala 8057 vozů, z toho 4264 v České republice, 1791 na Slovensku, 1376 v Polsku a 626 v Maďarsku.

Podle Karolíny Topolové jsou současné rekordní prodeje výsledkem nové strategie firmy, která v současné době rychle otevírá spíše výkupní pobočky, aby měla kde zdrojovat vozy pro uspokojení zvýšené poptávky. „V červnu jsme v rámci skupiny zprovoznili tři výkupní pobočky. V červenci jsme otevřeli další výkupní pobočku v Příbrami, v srpnu se chystáme zprovoznit výkupní centrum v Praze. V Polsku jsme těsně před otevřením několika výkupních zastoupení, ale i fullservisových autocenter. Začátkem roku avizovaná lokální i mezinárodní expanze se dostala do fáze rychlé realizace a díky tomu se nám podařilo nejen splnit, ale i překonat hranici padesáti poboček, kterou jsme si vytyčili pro rok 2019,“ vysvětlila Topolová.

Síť autocenter AAA AUTO, která patří do skupiny AURES Holdings, má za sebou kromě rekordního měsíce i rekordní týden, kdy v termínu od 17. do 23. 6. zobchodovala až 1900 automobilů. Šlo o rekord v prodeji ojetin v průběhu jednoho týdne v rámci sedmadvacetileté historie firmy. Díky expanzi již AAA AUTO letos překonalo hranici 50 poboček a působí již na 52 místech ve čtyřech zemích v rámci států V4, tj. České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Do konce roku plánuje v regionu střední Evropy otevřít své zastoupení až v pěti dalších městech.

