Dovozy ojetin od začátku roku klesají: Dovoz ze zahraničí se přestává vyplácet

Od začátku letošního roku se do České republiky dovezlo ze zahraničí téměř o 2500 ojetých aut méně než za první pololetí loňského roku. Vzhledem k příznivé ekonomické situaci se zákazníci začínají orientovat na mladší ojetiny s českým původem, u kterých je jasně doložená historie.

„Již delší dobu pozorujeme odklon zákazníků od zahraničních ojetin. Dávno již totiž neplatí, že auta ze západní Evropy jsou kvalitnější. Naopak, jakmile auto přejede hranice, zpravidla přijde o historii a dovozce tak potenciálním zákazníkům může o autě tvrdit v podstatě, co chce," říká Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Mezi osvědčené triky zahraničních prodejců patří třeba nepravdivé údaje o ceně. Nezřídka se zájemce setká se situací, kdy prodávající inzeruje na první pohled pěkné auto s rozumnými kilometry za opravdu málo peněz. Na místě, kam jede třeba tisíc kilometrů po vlastní ose, se ovšem dozví, že cena je mnohem vyšší. Ve výsledku pak nákup není zdaleka tak výhodný.

Dalším klasickým trikem prodejců je stočení tachometru. „Podle policejních statistik je v Německu stočené každé třetí prodané auto. Stočení počtu najetých kilometrů v průměru zvýší hodnotu vozu o 3000 eur. To znamená, že v samotném Německu se jedná o roční ztrátu ve výši téměř šest miliard eur. Nejvíce na to doplácejí lidé, kteří kupují ojetý vůz od soukromého inzerenta,“ uvádí německý autoklub ADAC. Mýtus, že se auta stáčí až po dovozu do Česka, tedy zdaleka neplatí. V poslední době jsou naopak auta stočena již v zahraničí. V České republice pak pouze projdou dovozovou technickou a stočený tachometr se tak de facto legalizuje.

„Dokud nebude fungovat celoevropská databáze, ve které bude možné dohledat servisní záznamy a stavy tachometru v průběhu „života“ daného auta, bez ohledu na zemi jeho původu, tak budou zákazníci nadále ve velkém podváděni,“ doplňuje Petr Vaněček. Stočení tachometru trvá obvykle jen pár vteřin, a i když je ze zákona zakázáno, nabízí jej mnoho pochybných poskytovatelů těchto služeb. Ceny začínají na zhruba 50 eurech za vůz. Cílem je zvýšit hodnotu ojetého automobilu při prodeji nebo se vyhnout penalizacím v rámci leasingu. V Německu je přetáčení zakázáno zákonem od roku 2005. Pachatelům za ně hrozí vysoké pokuty nebo trest odnětí svobody až na 1 rok. Zákon však „stáčecí mafii“ od podvádění řidičů neodradil.