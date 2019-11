Ajťáci místo automechaniků? Moderní auta nahrávají oficiálním servisům

Doba vlastnoručních oprav aut je nenávratně pryč. Z moderních vozů se stávají počítače na kolech a k jejich opravám jsou potřeba místo klíčů spíše laptopy. To ovlivňuje i nároky na mechaniky, kteří musejí stále více pronikat do IT. Řidiči tak mnohdy nemají jinou možnost než zamířit do oficiálních servisů, protože ty nezávislé si moderní vybavení a školení zaměstnanců jednoduše nemohou dovolit. Říká to Stanislav Gálik, ředitel inovační laboratoře AuresLab.

Zatímco před 15 lety si prasklou žárovku zvládl vyměnit téměř každý motorista, dnes je to úkon často takřka nemožný. „Objevily se xenony a bi-xenony, jejichž výbojky bylo nutné měnit pouze v servisu. U halogenových světlometů se pak u mnoha vozů výrazně zhoršila přístupnost žárovek, v LED světlometech už se s výměnou světelného zdroje nepočítá vůbec,“ popisuje Stanislav Gálik. Počet úkonů, které může řidič řešit svépomocí, podle něj rapidně ubývá.

Přibývající elektronika ve vozech přidává na důležitosti specialistům zaměřeným zejména na diagnostiku a opravy elektronických systémů ve voze. „Práci v servisu jsem měl prakticky už při škole, ale na spoustu věcí jsem se musel vyškolit později až přímo v něm,“ říká Aleš Jánský, který autotronika dělá v nezávislém servisu. Školení na jednotlivé značky mohou servis stát až desítky tisíc. „Samostatná kapitola jsou pak hybridy a elektromobily, s těmi musejí řidiči do oficiálních servisů. Neznám žádný z nezávislých, který by se do nich dobrovolně pouštěl,“ doplňuje Jánský.

O budoucí důležitosti elektromobility, autonomního řízení a digitalizace mluvil šéf Škodovky Bernhard Meier při představení nové Octavie. „Dnes jsou běžně vozy neustále připojené na platformy automobilek. Například BMW už umí na dálku diagnostikovat potenciální závadu a rovnou řidiče objednat do servisu,“ popisuje Gálik. I to podle něj do autorizovaných servisů požene stále více motoristů.

V posledních letech také většina výrobců přešla na elektronické servisní knížky. Každý autorizovaný servis dané značky tak vidí kompletní servisní historii vozu. Takto vedená servisní historie se rovněž nedá zfalšovat, což je výhoda hlavně u nákupu ojetého vozu. „Je v jednoznačném zájmu majitele vozu autorizovaný servis navštěvovat, a to i u ojetiny, protože jeho vůz má pak při následném prodeji vyšší hodnotu. Čím dál častěji se k nám takové vozy dostávají a jsou logicky více žádané,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, který provozuje síť autocenter AAA AUTO.

VIDEO: Tisková konferecne AAA Auto při otevřené nové prodejny v Čestlicích