Dvě nové knihy představil Václav Budinský dnes odpoledne na křtu v pražské restauraci U Malířů. Obě publikace zakončují pětici sbírek veršů a jejich zlomků. Proč jsou ale jeho knihy menší a menší? „Je to v rámci takového zásadního poselství. Lidé totiž stále méně čtou, mají stále méně času na čtení. Je to tedy takové vtipné varování, jak to může skončit,“ vysvětlil Budinský.

Klaus křtil novou knihu s „věrnými“ i Bémem. A přidal „sametové“ varování

Díky malým knihám také zjistil, jak je vlastně český jazyk krásný. „Je to chvála, že umožňuje, aby člověk ve dvou slabikách ve čtvrtverší vyjádřil nějakou myšlenku nebo pocit,“ řekl. Do budoucna také uvažuje o vydání absolutního bezverší. „Bude to vlastně prázdná kniha, jen na titulní stránce bude název knihy,“ dodal spisovatel, který se nyní pyšní českým rekordem.

Čtyřverší vyšlo v unikátním formátu A9, tedy 37 krát 52 milimetrů. | Blesk:TONDA TRAN

Dotáhl to

Certifikát o vytvoření českého rekordu za nejdelší posloupnost ve vydávání zmenšujících se sbírek veršů mu přišel předat osobně prezident agentury Dobrý den a spoluautor České knihy rekordů Miroslav Marek. „Často se lidé snaží utvořit rekord, ale nedotáhnou to do konce. Tady se to povedlo a můžu potvrdit, že se jedná o rekord,“ uvedl Marek.