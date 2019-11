Web „Domek polopatě“ kompletně provede stavbou rodinného domu, pomůže lidem vyznat se v tom, co vše je třeba zařídit a s jakými úřady při tom komunikovat. Za internetovými stránkami stojí veřejná ochránkyně práv Anny Šabatová, která jej ve čtvrtek představila. Podněty a otázky týkající se stavebnictví jsou druhou nejčastější oblastí, kterou se ombudsmanka zabývá.

„Od loňského roku platí novela stavebního zákona, podle kterého lze rodinný dům postavit na základě zjednodušeného povolení. Samotnému ohlášení však předchází a po něm následuje spousta dalších kroků, které člověk musí absolvovat. Náš web lidem pomůže vyznat se v tom, co vše je třeba zařídit,“ uvedla Šabatová o webu Domek polopatě.

Návštěvníci na stránkách najdou jednotlivá témata rozdělená chronologicky podle toho, kdy je v průběhu stavby domu budou řešit. U každého jsou vypíchnuté body a rady, které je potřeba mít na paměti nebo které mohou celý proces ulehčit. Zvýrazněné je to, se kterým úřadem je nutné danou věc řešit, jaké má úřad lhůty, do kdy má věc vyřídit, případně co dělat, když úřad něco odmítne. Lidé najdou na webu i potřebné žádosti a dokumenty, takže je nemusí hledat porůznu jinde.

Rady, co dělat, když se něco pokazí

Na webu jsou také rady co dělat v případě, když se něco pokazí. Stránka poradí, na koho se obrátit, ke komu se odvolat. Zároveň popisuje případy, v nichž se lidé mohou obrátit přímo na ombudsmana. Přitom ukazuje konkrétní řešení, k nimž kancelář ombudsmana v těchto případech v minulosti dospěla.

„Pokud by lidé usoudili, že se nachází v podobné situaci, mohou jedním kliknutím ihned vyplnit formulář a poslat právníkům a právničkám ombudsmana podnět,“ uvedla koordinátorka webu Anna Bromová.

Oblast stavebnictví je po sociální oblasti druhou nejčastější, které ombudsmanku zaměstnávají. Ročně dostane na toto téma několik set podnětů. Lidé v nich často poukazují například na průtahy na úřadech a s tím spojené neúměrné prodlužování řízení. Další častou oblastí jsou i nepovolené stavby, například oplocení, altány, parkovací plochy, kdy lidé kvůli složitosti právní úpravy často nevědí, že jejich projekt vyžaduje povolení stavebního úřadu.