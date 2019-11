Matěj Stropnický se pochlubil svatebními fotografiemi. Veselka proběhla na zámku v Osečanech na Příbramsku, který dává do kupy se svým milým Danielem Krejčíkem. Partneři byli v roli organizátorů. Odkoukali od profesionála, jak na to. A teď na svatbách mají v plánu vydělávat. Za „ano“ na jejich zámku v Osečanech na Příbramsku budou novomanželům účtovat deset tisíc.

Bývalý šéf Strany zelených a zastupitel Prahy 3 dal sbohem městu už před víc než rokem. Banky ho založit nechtěly, a tak za peníze půjčené od rodiny pořídili s partnerem polorozpadlý zámek v Osečanech. Dvanáctimilionová investice ale nebyla poslední, objekt nutně vyžaduje řadu úprav. Ty mohou jít až do desítek milionů.

Stropnický se rozhodl, že si na sebe zámek alespoň částečně vydělá sám. „Za svatby u nás budeme účtovat nějaký přiměřený pronájem, ne úplný majlant, vidím to tak okolo deseti tisíc,“ prozradil Blesk Zprávám. Na zámku se snaží vydělávat už delší dobu. V létě na něm uspořádal tři divadelní představení, pronajímá pokoje a taky dělá prohlídky, pochlubil se patnácti sty návštěvníky. V byznysu se chystá pokračovat.

A vypadá to, že o veselky na zámku bude zájem. „Na jaro už máme dvě nebo tři svatby domluvené,“ prozradil Stropnický. K místu by rád dodával i kompletní servis. „Od toho se odvíjí i cena. Záleží, jakou budou chtít výzdobu, jak velkou, jestli budou chtít i hostinu, tu asi taky umíme zajistit. Taky třeba jestli budou chtít focení i uvnitř zámku,“ vypočítal.

Se zařizováním první svatby jim pomáhal profesionál. „Na první svatbě jsme si to vyzkoušeli, teď už to všechno budu zajišťovat sám. Potřebovali jsme se nejprve podívat, co je všechno potřeba, aby se na nic nezapomnělo. Uvědomujeme si, že to je pro každého důležitý den,“ řekl.

Stropnický s partnerem se o zámek starají vesměs jenom sami. Pořádají ale také brigády a jsou rádi za každou pomocnou ruku, protože jak říkají, na zámku je pořád spousta práce. „Těsně před svatbou jsem ještě sekal trávu, aby to bylo perfektní jako v Anglii,“ pochlubil se Stropnický.

Dvojice nedávno vydělala peníze, za které opravila jednu zeď zámku. Přišla na tři sta tisíc. „Ten zámek umí vytvořit pohádkovou kulisu, i když není opravený. Můžou tam vzniknout fotky u opravené části, ale i ve starých prostorách,“ nabízí zámecký pán. I přesto, že je většina místností neobývaná, nevěsta měla v den svatby svoji komnatu s toaletním stolkem na přípravy.

Ještě než se na zámku začne oddávat, je potřeba přečkat zimu. To ale není jen tak, bývalý zastupitel přiznal, že starat se o zámek je náročné: „Celé léto jsme dělali dřevo, aby bylo v zimě čím topit. Už ho naštěstí máme dost. Začali jsme loni na podzim, už snad bude vyschlé.“ Z celého zámku využívají partneři pouze jednu místnost a k tomu koupelnu. „Chtěli bychom ještě opravit kuchyň, tam se třeba ani netopí, je v přízemí, a než se donese v zimě jídlo nahoru, tak už je vlažné,“ postěžoval si s nadsázkou.