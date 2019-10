Státní zástupce Michal Muravský minulý týden nařídil znovu otevřít vyšetřování smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Muravský to řekl pro dnešní Právo.

Důvodem je nedávno objevená nahrávka výpovědi policisty, který byl jako první u Masarykova těla. Podle posledního závěru Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) z roku 2003 byl Masaryk zavražděn, ale není šance vypátrat pachatele.

Masaryka vyhodili z okna „jako pytel brambor“. Vraha vydírali, tvrdí spisovatelka

O tom, že byl Jan Masaryk zavražděn, je přesvědčena i spisovatelka Václava Jandečková. Právě ona podala podnět k Městskému státnímu zastupitelství, aby Masarykovu smrt řešilo.

„Jsme povinni s tímto materiálem pracovat,“ uvedla pro Český rozhlas Radiožurnál k výpovědi Vilibalda Hofmana, kterou považuje za věrohodnou. Dle ní totiž nebylo s vyšetřováním Masarykovy smrti vše v pořádku.

Video Pravdu o smrti Jana Masaryka skrývají Rusové. Nahlédněte k němu do bytu - Zuzana Štíchová, Jan Jedlička

Bývalý policista Hofman nahrávku pořídil až v roce 1968, kdy se uvolňovaly poměry v komunistickém Československu před osudovým příjezdem sovětských tanků, okupací a tvrdou normalizací.

„Vilibald Hofmann velel celé výjezdové skupině. Na nahrávce kriminalistickým způsobem upozorňuje na detaily, které by nás měly vést k tomu, jaká byla skutečnost. Popsal způsob ohledání těla, důležitý je časový snímek. Musel podepsat dokumenty, že se žádné písemnosti nenalezly, ale nebyla to pravda,“ říká Jandečková.

Badatelka: Vyhodili ho z okna jako pytel brambor

Pro Blesk Zprávy před časem spisovatelka promluvila o tom, že Masaryka z oken Černínského paláce „vyhodili jako pytel brambor“. Mohly za to snad sovětské tajné služby, které zatahaly za nitky? „Právě sovětské tajné služby se mohly domnívat, že Jan Masaryk plánuje prchnout ze země a že by to mohlo ohrozit legitimitu nové Gottwaldovy vlády,“ upozorňuje Jandečková.

Záhadná smrt Jana Masaryka: Otec byl romantik, tvrdí syn domnělého pachatele

Jan Masaryk totiž coby ministr působil i ve vládě pod vedením Klementa Gottwalda. „Tělo měli údajně vyhodit z okna tak, že položili nejprve nohy na parapet a pak vyhodili tělo asi jako pytel brambor – nohama napřed, břichem dolů, aby to vypadalo, že Masaryk skočil,“ říká Jandečková o údajných vrazích, jimiž měli podle její hypotézy být plukovník František Fryč a především úředník ministerstva Jan Bydžovský, který měl Masaryka před Fryčovým příchodem uspat a společně s Fryčem následně hrůzný čin dokonat. Potvrdí nové vyšetřování její slova?

Video Byla to vražda. Masaryka vyhodili ho z okna, říká spisovatelka Jandečková - Blesk - Jaroslav Šimáček

To Miloš Zeman naopak v pořadu S prezidentem v Lánech v roce 2017 mluvil o tom, že Masarykova smrt byla sebevraždou. Zavraždit ho bylo nevýhodné pro české komunisty i Sověty, říkal prezident.

„Kdyby ho zabili estébáci v tom březnu 1948, tak by to bylo pro Gottwaldovu vládu krajně nevýhodné, protože Masaryk byl taková ikona. A tato vláda musela ještě nějakou dobu předstírat po únorovém puči, že je demokratická. A Jan Masaryk tu demokracii samozřejmě symbolizoval. Zhruba ze stejného důvodu by to bylo nevýhodné i pro Sovětský svaz,“ tvrdil Zeman. Spletl se?