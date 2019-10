Netěsnící obal uvedl Státní ústav pro kontrolu léčiv jako důvod, proč se musí stáhnout všechna balení léku Avonex vyrobené ve dvou šaržích. Pacientům hrozí kožní problémy, ale i závažné systémové inflekce. Vrátit do lékárny by lidé měli i rozbalená a načatá balení.

Závadné jsou u výrobku Avonex šarže číslo 1423324 a 1423221. Toto číslo je napsané na vnějším obalu léku. Žádné nežádoucí účinky se zatím u nikoho neobjevily.

„V případě netěsnosti obalu se může u pacientů po podání přípravku projevit lokalizovaná kožní infekce. U pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří mají sníženou odpověď imunitního systému, mohou tyto lokalizované infekce vést až k závažným systémovým infekcím. V důsledku uvedené závady by mohlo dojít k poškození skleněného obalu, jeho rozbití a poranění pacienta,“ varuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Při problémech by pacienti měli vyhledat lékaře.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová v Epicentru | Blesk:Martin Pekárek

Pacient, který lék Avonex užívá by neměl přerušovat léčbu. Co nejdřív by měl ale lék vyměnit za nezávadný. Tak může učinit pouze v lékárně, kde zakoupil vadné balení a to do 17. 1. 2020. „Před plánovanou výměnou doporučujeme telefonicky danou lékárnu kontaktovat a potvrdit si, že přípravek k výměně má k dispozici,“ radí SÚKL.