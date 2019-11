Vyjít se svými příjmy je pro téměř 18 procent Čechů velký problém. Nejhůř jsou na tom matky samoživitelky a osamocené ženy starší 65 let. Lidé z domácností, jejichž příjmy nedosahují určité hranice, jsou ohroženi příjmovou chudobou.

„Hranice příjmové chudoby se liší podle typu domácností. Pro domácnost jednotlivce činí 11 963 korun za měsíc, u rodičů se dvěma menšími dětmi jde o 25 122 korun na domácnost,“ vysvětluje Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ. Takových je v Česku téměř desetina.

Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) jsou velmi ohrožené hlavně skupiny lidí, které potřebují nějakou sociální péči. „Děti, které opouští ústavní zařízení, určitě nemají peníze na to, aby to, co nutně potřebují, tedy psychoterapeutickou podporu, si zaplatily z vlastní kapsy. Půjde jim o to, aby vůbec sehnaly zaměstnání, byt a aby se jakš takš protloukly,“ nastínila pro Blesk Zprávy Válková.

Důchodci i prodavačky strádají. Česko rozdělují migranti i majetky, ukázal průzkum

Stejný problém vnímá i Klára Chábová, která pomáhá dětem, kteří odcházejí z dětských domovů. „Oni nemají vyléčenou duši a mají zvládnout situace, které nezvládáme ani my, co rodiče máme. Nám rodiče půjčí na nájem, nebo nás nechají u sebe žít, než se osamostatníme. O to víc tyto děti potřebují psychoterapeuty. Mají totiž velké riziko, že je zlákají drogy, nebo trestná činnost, a pak zamíří do vězení,“ uvedla s tím, že na tuto pomoc nemají centra dostatek peněz.

Senioři v Evropě živoří, v Česku jsou na tom lépe. Kolik jich ničí bída?

Válková: Ať to Babišovi řeknou sami

Právě na nedostatek financí si neziskové organizace stěžují dlouhodobě. Pozitivně nevnímají ani připravovanou novelu zákona o sociálních službách. Financování se prý změní jinak, než se původně slibovalo, a v praxi to prý nebude účinné.

Za neziskovky se na společném jednání postavila i Válková. Přiznala, že je ale těžké o neziskovkách vůbec vyjednávat.

„Neziskovky nepatří mezi oblíbená témata ani u vlády a ani u pana premiéra. Budu se mu to snažit vysvětlit, ale možná mi neuvěří, že to financování opravdu budeme muset změnit. A pokud mi neuvěří, řeknu mu, aby se s neziskovkami setkal a budou mu to moci vysvětlit sami jejich zástupci,“ slíbila neziskovkám Válková.

Poslankyně Válková pozvala zástupce neziskovek na Úřad vlády 17. 10. 2019 | Blesk

Podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva dělá neziskový sektor v oblasti doplňkových služeb pro lidi víc, než pro ně dělá stát.

„Stát musí zajistit tu základní potřebu, ale aby u nás mohla být vysoká životní úroveň, musí být postaráno i o tyto lidi. To znamená, že se bez neziskovek absolutně neobejdeme a pokud se k nim budeme chovat tak, jak se k nim chováme, šeredně se nám to vymstí i finančně,“ vzkázala Válková.