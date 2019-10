Češi pili v létě méně piva než loni. Podle pivovarníků za to může špatné počasí. Nejhorší pro ně byla situace v srpnu, kvůli dešti a bouřkám dokonce vyrobili méně piva. Špatně na tom byl i vývoz do zahraničí, který je pro české pivovary hodně důležitý. Na ceně piva by se dočasná krize podepsat neměla.