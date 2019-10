Kdo o víkendu vyrazil do lesa, neprohloupil. Když nestačily košíky, přišly ke slovu kýble, a dokonce i kufry aut. Bernartice, Morávka, Kralický Sněžník, Zdice. V Česku nebylo snad místo, odkud by nadšení houbaři nehlásili rekordní úlovky. Meteorologové říkají, že sezona končí, podle mykologů si jich ještě užijeme.

„V neděli jsme byli v Jeseníkách u paty Pradědu, za mlhou hustou tak, že by se dala krájet. Byla zima jak z nosa, asi jeden stupeň, ale byly to žně. Nakonec jsme to dávali i do plechovek od piva,“ říká Petr Kocourek, který v lese naplnil celý kufr od auta. „Prosím, buďte stručný, stojí tady dlouhá fronta lidí, kteří čekají na určení hub,“ potvrzuje pro Blesk Zprávy Jaromír Malík z České mykologické společnosti, že poslední víkend byl pro houbaře velmi úspěšný.

I když meteorologové hrozí koncem houbařské sezony, všechno ještě může být úplně jinak. Přízemní mrazíky kolem nuly totiž podle Malíka tolik nevadí a navíc se má koncem týdne ještě oteplit. Některým houbám sychravější počasí přímo vyhovuje. „Začnou růst i podzimní druhy jako například pomrazka nebo penízovka. Třeba se dočkáme toho, že až do listopadu zároveň budou růst i ty letní a bude se to překrývat,“ potěšil houbaře mykolog.

Houboví rekordmani

„Největší úlovek byl letos, kdy jsem měla 300 hřibů za dvě hodiny a z toho největší kousek měl 2,49 kg,“ pochlubila se Blesk Zprávám Nikol Rubášová. Na Karlovarsku vyráží na houby celou sezonu od května do října. Z lesa ji vyžene až mráz.

Úlovky Pavla Jirouška | Pavel Jiroušek

I další houbaři rádi vzpomínají na své největší úlovky, i když jsou staršího data. „Největší byl asi hřib smrkový před třiceti léty na Šumavě, vážil skoro kilo a půl,“ říká Petr Němec. A také Petr Kocourek má své rekordmany: „Největší úlovek pravák 1,8 kg a pýchavka vatovec kolem 5 kg.“

Byl rekordní i celý letošní rok? „Je to složité, on je totiž rok úplně jiný. Houbám přál konec dubna, květen a začátek června. To rostly známé jarní houby a ve velkém množství, čirůvky májovky, závojenky podtrnky. Prázdniny nebyly nic moc, to bylo sucho. Ale pak nastaly příznivé podmínky a zatím se daří,“ řekl Blesk Zprávám mykolog Malík.

Co s nimi?

Někdo houby miluje, někomu se v jídle přímo hnusí. Málokteré jídlo dokáže lidi tak jasně rozdělit na dva tábory. Houbaři, které Blesk Zprávy oslovily, na houby nenechají dopustit. A co jim chutná nejvíc?

Tereza Heczková: Nejraději mám omáčky, vaječinu z hub a houbové řízky.

Pavlína Pobořilová: Moje oblíbené jídlo z hub? Smaženice.

Marie Janová: Nejradši mám řízky z hub. Vetšinu usuším a nebo rozdám po rodině a přatelích.

Nikol Rubášová: Z hub mam nejradši omáčku a houbový guláš.

Petr Kocourek: Oblíbené jídlo jsou smažené houby.

Úplně gurmánskou odpověď nám poskytl Petr Němec, který si zrovna pochutnával na nedělním úlovku. „Určitě kačenka česká opečená jen tak na másle s čerstvým chlebem, výborná je taky muchomůrka růžovka na jakýkoliv způsob. Teď jsem právě poobědval guláš z václavek smrkových,“ pochlubil se Blesk Zprávám.

Zrození houbaře

Houby přejí lásce a upevňují vztahy. Například Nikol Rubášovou k mykologii přivedl manžel a do lesů na Karlovarsku už léta vyrážejí spolu. Ale nejvíc houbařů zřejmě vychovali prarodiče. Na společné chvíle v lese mnozí vzpomínají dodnes. „K houbaření mě od mala přivedla babička s dědou. K posedlosti houbami moje sousedka,“ říká Petr Kocourek.

I tady platí, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Marie Janová už do lesa vyráží se synem. „Našemu malému je 22 měsíců a byl zatím na houbách třikrát, ale v lese se mu líbí,“ řekla Blesk Zprávám a jako důkaz přiložila fotografii.

Úlovky Marie Janové | Marie Janová

A u Petra Němce o houby vlastně vůbec nejde. „K houbaření jsem se přivedl sám, od malička mě to táhlo do lesa. Chodím tam alespoň jednou týdně po celý rok, je to pro mě relax. Když něco najdu, tak to beru jako bonus ke krásné procházce,“ svěřil se Blesk Zprávám.