S pomocí mobilní aplikace Nenech to být (NNTB) bylo nahlášeno přes 4500 případů šikany. Školy ji ale často neumí řešit, proto jim projekt s ní nově pomůže. Na tiskové konferenci to dnes řekli zakladatelé NNTB a společnosti Scio. V Česku je 4156 základních škol, které navštěvuje přes 940 tisíc dětí. Do aplikace se zapojilo asi 1600 škol. Se šikanou se podle průzkumů ve své třídě setkalo kolem 85 procent dětí.