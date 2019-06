Učitelka zfackovala žáka na chodbě, prokousl palec její kolegyni. Dostala 200 hodin prací

Třídou proletěla židle, pak druhá. Žák teprve prvního stupně je při hodině začal házet po spolužácích. Do učitelky se pustil školní brašnou. To už Taťána Leskovová (50) neudržela nervy na uzdě, zapomněla na zásady Komenského a zlobivce vytáhla na chodbu. Co se tam dělo, zachytili žáci na mobil, záběry zveřejnil ruský web novinky.ru. Ostatní učitelé a dokonce i rodiče ostatních dětí pro její jednání projevili pochopení, ale soud už tak schovívavý nebyl. Leskovová teď musí za svou prchlivost pykat.

Žák druhé třídy nebyl žádný andílek, spíš postrach svého okolí. Ve škole se pral, když třídou ale začaly létat židle „praskly“ učitelce Leskovové nervy. Má za sebou 24letou praxi, ale tohle už bylo moc. Vytáhla zlobivce na chodbu a tam se do něj pustila.

„Kdo si myslíš, že jsi? Kdo ti dovolil se takhle chovat? Proč všechny vyrušuješ? Já tě srovnám!“ A jak Taťána Leskovová řekla, tak i udělala. Nezvladatelného žáka „zmydlila“, co se do něj vešlo. Pohlavek za pohlavkem dopadal na hlavu zlobivce.

Video Napadení žáka učitelkou v ruské Komsomolsku - vkontakte

Incident, který se odehrál na základní škole v ruském Komsomolsku, si ale natočily další děti na mobil a aféra byla na světě. „Za co ho tluče, na to nemá právo a já mám důkaz,“ říká do záznamu autor videa.

Kolegové pro jednání Leskovové projevili pochopení. Sami se totiž v minulost istali terčem útoku agresivního druháka. „Vždyť tam nemají ani třídní učitelku, ta poslední kvůli tomu klukovi utekla, nedokázala tam pracovat. Jedné učitelce prokousl palec a podrápal tvář, dalšího pedagoga silně nakopl,“ postěžovala si na sociálních sítích kolegyně Leskovové. A zastali se jí i rodiče dětí navštěvující školu. Petici na její podporu podepsalo 300 z nich.

Případ pro psychiatra

Doby, kdy pan řídící měl rákosku, jsou neodvratně pryč. Jak by se ale učitel měl v takovém případě chovat? „Měl by okamžitě volat školního psychologa. Musíte tomu dítěti vysvětlit, že to nemá dělat. Najít ten spouštěcí moment, kvůli kterému začal být agresivní. Pokud je to ale opakované, tak tam už se jedná o psychiatrickou poruchu a pak musíte především chránit ostatní žáky. Útočník by neměl navštěvovat školu“ řekla Blesk Zprávám psycholožka Alena Vávrová.

Tento týden prchlivá Leskovová stanula před soudem. Podle ruských zákonů se dopustila „nedostatečného plnění odpovědnosti při výchově nezletilé osoby a krutého zacházení“. Učitelka vinu v případu z listopadu 2018, který se nyní po soudních tahanicích dočkal rozseknutí, odmítá. Přesto teď musí nastoupit na 200 hodin veřejně prospěšných prací. Nezvladatelný chlapec už do školy nechodí, má přikázanou domácí výuku.

Malí tyrani v Česku

Pro podobné případy u nás nemusíme chodit daleko. Letos v květnu žačka 6. třídy v Bílině dala facku učiteli, spolužáci ji přitom ještě povzbuzovali výkřiky „Dej mu ji“. V tomto případě se navíc nejednalo o nějaký okamžitý zkrat „Toto napadení bylo předem naplánované a mnoho žáků o něm vědělo a považovalo ho za zábavu,“ napsala po incidentu na webových stránkách školy ředitelka Barbora Schneiderová.

Mediálně nejznámější a asi neotřesnější byl případ dlouhodobé šikany učitelky (†55) v průmyslové škole Na Třebešíně. Tři žáci si své jednání dokonce natáčeli. Vzhledem k jejich nezletilosti byl rozsudek tajný, ale nehrozil jim více než rok vězení. Žena rok po útoku zemřela, podle policie to ale nemělo s útoky souvislost.