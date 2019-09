Majitel domu, společnost Transakta, plánuje rozsáhlou přestavbou pozměnit urbanistický ráz budovy a přizpůsobit její funkci současné době. Informoval o tom web magazínu Forbes.

Jak naznačují vizualizace a animace studia TaK Marka Tichého, které mělo projekt na svědomí, Labuť čeká zřejmě přerod citlivý. Její dominanta – neon ve tvaru labutě s korunkou, na domě definitivně zůstane.

Pěší prostupnost v hlavní roli



Vzhled moderní evropské galerie by měla zaručit především její průchodnost. Měla by ji tak protnout pasáž od ulice Na Poříčí až k Petrskému náměstí. Pěší prostupnost je navíc hlavním tématem budoucí revitalizace zóny.



Ta navíc nepotrvá krátce. Rekonstrukce celé nákupní budovy, přilehlého hotelu a hospodářského dvora potrvá minimálně pět let. Obchodní prostory Bílé labutě by ale měly zůstat otevřené. Nejatraktivněji se poté jeví řešení, že by se do obchodního domu nastěhoval jediný nájemce, který by jej celý provozoval.

„Vstupní patro budovy se odhalí a prosklí, středem budovy mají prostupovat eskalátory, které jsou dnes posunuté do boků. Povedou sedmi patry určenými obchodům a nad nimi vznikne prosklené atrium, které propustí do budovy více světla,“ píše Forbes.

Dlouhá doba trvání stavebních úprav ale rozhodně neznamená, že by jejich start měl být v nedohlednu. Začátek přestavby je rozhodně blíž než plánované rekonstrukce obchodních domů Máj nebo Kotva. Na rozdíl od nich už totiž Bílá labuť získala stavební povolení od památkářů.