Návrh představili zástupci developerské společnosti Crestyl, která budovu bývalého Tesca vlastní. Nové budovy mají sloužit kancelářím i bydlení. Během pěti let zde má být hotel, restaurace, obchody i služby.

„Nechceme tady dělat další obchodní centrum a kanceláře. Vytvoříme volně přístupný veřejný prostor se vším, co k němu patří,“ nechal se slyšet ředitel firmy Simon Johnson. V budoucnu má navíc na severní straně plochy zmizet hlavní nádraží.

Menších budov má být šest

„Pracujeme na architektonickém řešení. První vizualizace s konkrétní podobou lokality představíme na podzim,“ řekl mluvčí Crestylu Ondřej Micka. Budova funguje jako Obchodní centrum Dornych. Veškeré plochy jsou podle společnosti Crestyl pronajaté. Tesco dvě třetiny plochy už opustilo. Investor už má všechna potřebná povolení, bourání by mělo začít do čtyř let.



Zná ho každý

Bývalý Prior, později Tesco, je pro Brňany podobnou ikonou jako pro Pražany Kotva nebo Bílá Labuť. Na Brněnsku snad není člověka, který by tam někdy v životě nebyl nebo nenakupoval.

Podobu změní celý blok za nádražím

Přestavba území v centru Brna zahrnuje celou plochu budovy obchodního centra a okolí směrem k železniční trati na severu a k budově železářství v Uhelné ulici na západě, včetně parkoviště. I proto se tam počítá s parkováním v podzemí.

VIDEO: Někde lidé proti bourání letitých staveb protestují. Takhle tančili Pražané tanec haka, aby zabránili bourání Libeňského mostu.