Češi se řítí do problému. Populace stárne a sociální služby přestávají dostupností stíhat tempo stále se zvyšujících se nároků. V roce 2014 bylo podle České statistického úřadu z 10,5 milionu obyvatel 1,8 milionu lidí nad 65 let. V roce 2017 už to bylo 2 040 000 seniorů z 10,6 milionu obyvatel.

Na vině je kromě mírně klesající porodnosti i fakt, že v současnosti odchází do důchodu ti, kteří se narodili po druhé světové válce při porodním boomu. Věk prvorodiček se pak zvyšuje, což má pak za následek již zmíněnou sendvičovou generaci.

Sendvičová proto, že jsou lidé v produktivním věku postaveni před nelehký úkol – musí se starat jak o své malé děti, tak o své staré rodiče. „Podle průzkumu z roku 2016 je v Česku přes půl milionu neformálně pečujících osob, které řadíme k sendvičové generaci,“ řekl již dříve Blesk Zprávám Pavel Štern, bývalý náměstek ministryně spravedlnosti a ředitel programů společnosti Byznys pro společnost.

Průzkum ukázal i to, že dvě třetiny osob pečujících o své blízké jsou ženy. Především jde o ty ve věku od 34 do 64 let.

Dítě do školy, tatínka k profíkům

Stárnoucí populace tak má jiné nároky, než ta, která si udržuje stabilní demografický stromeček, kdy se porodnost vyrovná mortalitě. Mezi takové nároky spadá hlavně dostatek sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, místa volnočasových aktivit a také tzv. Odlehčovací služba, se kterou nabízí například nezisková organizace ŽIVOT 90.

Odlehčovací služba je nadneseně „školkou“. Rodiny přivezou seniora, kterého se ujme pečovatelka a postará se o něj v době, kdy jsou jejich děti, nebo osoby, které se o ně starají, v práci. „Senioři mohou pobytovou odlehčovací službu využívat od tří dnů do tří měsíců,“ vysvětluje princip sociální pracovnice ŽIVOTA90 Kamila Vokrouhlíková.

V současnosti dokáže tato pomoc rodinám pojmout 9 seniorů. Většinou jde o ženy a muže v důchodu, jejichž rodina například odjede na dovolenou, služební cestu. Případně si o ně pečující potomek třeba zlomí nohu a péči o svého blízkého by nezvládl.

V centru ŽIVOT 90 mají senioři k dispozici učebny, prostory na výtvarné kurzy, fyzioterapeutické místnosti, kinosál, terasu atd. | Blesk:Daniel Ćernovský, CNC

„Věkový průměr našich klientů je hodně přes osmdesát let. Naši klienti často hůře nebo pomaleji chodí, často používají různé kompenzační pomůcky. Někteří používají vozíček nebo hůře slyší. Jsou mezi nimi velké rozdíly v duševní svěžesti a touze poznávat nové věci. Nedá se proto říct, kdo je pro nás tzv. typický senior,“ rozmluvila se o svých klientech Vokrouhlíková. Dodává, že kolikrát devadesátník hravě strčí do kapsy šedesátníka a že je unikátní i systém, kdy se v domově starají dobrovolníci v důchodovém věku o své starší protějšky.

„Nejsme zdravotní, ale sociální služba! To znamená, že nejsme schopni zajistit zdravotní péči. Ale v rámci spolupráce, nás rodiny i klienti většinou upozorní na svoje obtíže. Třeba proto, abychom mohli připomínat včasné braní léku,“ doplňuje informace Vokrouhlíková. Jednodenní pobyt stojí se stravou, ubytováním, péčí i doprovodným programem přibližně kolem 500 korun.

Senioři vyrábějí keramiku a i jí barví | Blesk:Daniel Ćernovský, CNC

Senioři si v této organizaci užívají opravdové výtvarné kurzy, fyzioterapii, filmové večery, ale i módní přehlídky, břišní tance nebo adventní koncerty a divadla. „Je skvělé, když mohou sdílet společně své pocity a nejsou osamocení a ve smutku. Funguje to i jako skvělá prevence proti šmejdům, protože si zde navzájem předávají své zkušenosti a nejsou tak zranitelní,“ doplňuje závěrem vedoucí zdejšího Centra denních služeb Lucie Rybyšarová z ŽIVOTA 90, která zde pořádá řadu kroužků.