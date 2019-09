Horší drogerie i oblečení. Čechy štve dál dvojí kvalita nejen u jídla, říkají odborníci

Problematika dvojí kvality není omezena jen na potraviny, o kterých se hovoří nejčastěji. Týká se široké škály výrobků a Češi ji vnímají velmi emotivně. Při prezentaci posledního výzkumu na to upozornil předseda Sdružení českých spotřebitelů (SCS) Viktor Vodička. Podle něj ji lidé vidí u drogerie, ale třeba i oblečení. Porovnání mají, jelikož čím dál častěji vyráží za nákupy za hranice.

„Podle zjištění je to hlavně drogérie. Pak jsou to textilní výrobky, ale i například osobní automobily nebo pohonné hmoty,“ řekl Vodička na dotaz Blesk Zpráv. Že se u tohoto zboží vyskytuje dvojí kvalita, je pevně přesvědčena velká část české populace. Například o drogerii si to myslí 81 procent lidí, o spotřebním zboží 44 procent.

Podle Vodičky na tom má podíl fakt, že Češi už začínají řešit kvalitu nejen u potravin, ale i ostatních výrobků. „A proto jsou na téma dvojí kvality mnohem více citliví,“ uvádí SCS. Mají také dostatek porovnání s výrobky v jiných zemích, třetina účastníků výzkumu uvedla, že v zahraničí nakupuje pravidelně, přičemž nejčastěji v sousedních zemích. Určitou zkušenost s tím mají dvě třetiny lidí.

Odlišný prací prášek

Výjezdy Čechů do Německa za nákupy jsou proslulé, na internetu dokonce existují specializované e-shopy, které deklarují, že prodávají jen zboží ze SRN, protože „je kvalitnější“. Nechybí ani facebookové stránky, kde si lidé dávají tipy, kam u sousedů vyrazit, aby „nakoupili lépe a za méně peněz“. Velmi populární jsou tyto nákupy hlavně u rodin s malými dětmi.

Výbavu pro ratolesti totiž skutečně lze v Německu pořídit levněji. Ty samé výrobky stojí v některých případech i půlku. Tato situace panuje například u DM drogerie, která dlouhodobě argumentuje tím, že rozdíly vznikají kvůli odlišným daním, mzdám zaměstnanců a hlavně velikosti trhu.

Nutno nicméně dodat, že fakt, že ta samá drogerie stojí v Německu méně, neznamená automaticky, že je kvalitnější, byť na jeden takový případ narazilo v roce 2017 ministerstvo zemědělství. Při testech odhalilo, že prací prášek Persil zakoupený za hranicemi obsahuje více aktivních látek než ten stejný z Česka. Mluvčí firmy, která produkt vyrábí, to tehdy obhajoval tak, že spotřebitelé v našem regionu perou při nižších teplotách a proto musí být složení jiné.

Vysvětlení ale nebylo dostatečné a drogerii jako příklad dvojí kvality v jiných oblastech, než je jídlo, začala uvádět i česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO). Přesto se nakonec kompletní zákaz praktiky na jaře letošního roku do evropské směrnice nedostal a dvojí kvalita výrobků stále bude umožněna, pokud to výrobce dokáže dostatečně obhájit.