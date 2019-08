Rakovina z mobilu? Některé překračují limit nebezpečného záření, ukázaly testy

Mobilní telefony značky Apple a Samsung, které vyšly během posledních tří roků, mohou produkovat více radiofrekvenčního záření, než je zdravé. Vyplynulo to z testů, které provedl americký deník The Chicago Tribune. Limity stanové tamním telekomunikačním úřadem FCC některé modely překračovaly až čtyřikrát. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) považuje radiofrekvenční záření za potenciálně rakovinotvorné.

Hodnota, kterou se u elektroniky míra elektromagnetického záření (kam radiofrekvenční patří) meří, se označuje SAR. Udává, kolik tohoto záření se dostane do lidského těla. Výrobci obvykle tento údaj nikde nevystavují, a tak to není věc, kterou by lidé při koupi kontrolovali. Čím dál častěji se ale ukazuje, že by měli.

Jaké SAR jednotlivé telefony mají, se značně liší. Obecně by mělo platit, že všechny prodávané v Česku dodržují limity stanové Radou Evropské unie, které činí 2.0W/kg na 10 gramů kůže. Ovšem jak ukázaly testy chicagského deníku, není jistota, zda jsou údaje poskytované výrobci správné.

Deník telefony měřil pomocí akreditované laboratoře a vyšlo mu, že u řady populárních telefonů jsou hodnoty SAR ve skutečnosti mnohem vyšší, než uvádějí firmy. Měřil je oproti americkým limitům stanoveným FCC, které činí 1,6W/kg na 1 gram kůže. Ty jsou odlišné od evropských, tudíž je nelze přesně přepočítat na naše prostředí. Zjištění, že mobily „září“ až čtyřikrát více, ale stojí na pozornost.

Test prověřoval zejména novější modely telefonů značky Apple a Samsung. Nejhůře dopadl iPhone 7, příliš pozitivní výsledek neměly ani tři modely Samsung Galaxy. Všechny laboratoř testovala ze vzdálenosti dva až 15 milimetrů od obličeje, což je standardní vzdálenost, jakou máme zařízení při telefonování od hlavy.

Společnost Apple odmítá, že by jeho telefony vysílaly více záření, než uvádí. Podle ní testy nebyly provedeny korektně. I Samsung říká, že k žádné manipulaci s údaji z jeho strany nedošlo.

Proč je to problém

Míra radiofrekvenčního magnetického záření se u elektroniky řeší z toho důvodu, že stále není jisté, jak moc nebezpečné je. Shoda ve vědecké obci nepanuje, existují ale náznaky, že především u chlapů mohou vysoké hodnoty způsobovat neplodnost, a to zejména skrze notebooky, které mají lidé často v klíně. Obecně se dá říci, že škodlivost se nepodařilo prokázat, ale ani vyvrátit.

Americký Národní institut zdraví například provedl rozsáhlou studii, ve které myši vystavil záření odpovídajícímu sítím 2G a 3G. U nich se skutečně vytvořilo více zhoubných nádorů a měly nižší porodnost, odborníci to ovšem nedokázali stoprocentně přisoudit právě záření. Dokonce tyto myši žily déle. Závěr tak zněl, že definitivní odpověď poskytnout nelze a dosavadní limity jsou dostačující.

K podobně nejasnému závěru došla Světová zdravotnická organizace (WHO). Říká, že žádné vážné dopady zatím prokázány nebyly, ale zároveň dodává, že je třeba oblast sledovat. Elektromagnetické záření společně s IARC zařadila do kategorie potenciálních karcinogenů. V té jsou mimo jiné výfukové plyny. Český Státní zdravotní ústav (SZÚ) ve svých doporučeních ohledně mobilů odkazuje na WHO.

Je ale třeba zmínit, že většina měření a diskusí probíhala o sítích druhé a třetí generace. Nastává otázka, jaký vliv na zdraví budou mít sítě 5G. Odborníci zatím uvádějí, že žádný. V prosincovém komentáři to uvedl rovněž Český telekomunikační úřad (ČTÚ).