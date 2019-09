Zákeřná nemoc s doživotními následky: Léčba boreliózy stojí pojišťovny miliony

Lymeská borelióza odvozuje svůj název od amerického města Old Lyme, ve kterém se v létě roku 1975 objevily u několika dětí příznaky revmatoidní artritidy a kožní vyrážky. Výzkumníkům trvalo následujících šest let, než objevili příčinu těchto obtíží – klíšťata infikovaná bakterií Borrelia burgdorferi. Tyto bakterie se mohou dostat do našeho těla nejčastěji přisátím nakaženého klíštěte.

Kromě klíšťat se v současnosti diskutuje o možnosti přenosu infekce i krev sajícím hmyzem (například komáři). Přenos hmyzem ale není v současnosti prokázaný. Borrelie jsou zajímavé tím, že mají oproti jiným bakteriím dlouhý rozmnožovací cyklus (v řádu hodin). „Proto má onemocnění pozvolný, ze začátku nenápadný průběh. Onemocnění probíhá v několika stádiích, ne každý pacient prodělá všechna stádia,“ upozorňují odborníci z portálu Lekarnikekapky.cz

Léčba za miliony

„V roce 2018 vydala VZP za léčbu klientů, u nichž jí zdravotnická zařízení vykázala diagnózu ‚Lymeská borrelióza‘, přes 172 milionů korun,“ řekla Blesk Zprávám Iwona Navrátilová za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) a dodala: „Jde o ryze orientační čísla. Navíc se týkají nejen klientů, kteří byli v daném roce uvedenou nákazou infikováni a čerpají akutní léčbu, ale třeba i o ty, kteří léčbu prodělali již dříve, ale kvůli konkrétní diagnóze stále docházejí například na kontroly.“

Klíšťata vás nakazí do dvou hodin od přisátí

„Lymeskou boreliózu jsme loni evidovali u 14 380 klientů ČPZP. Jejich léčba si v roce 2018 vyžádala náklady blížící se částce 50,4 milionu Kč,“ uvedla Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Přes 30 milionů vydala na léčbu pacientů s boreliózou v loňském roce Oborová zdravotní pojišťovna, zatímco v předchozím roce to bylo 28 milionů.

„Náklady zdravotní pojišťovny RBP v roce 2018 na léčbu boreliózy dosáhly částky 11,7 milionů korun,“ řekl mluvčí pojišťovny Ivo Čelechovský.

Stádia boreliózy

1. časné stádium - pozor na rudou skvrnu

kožní projevy -Jediným typickým příznakem nákazy je jednolitá skvrna nebo skvrna s bledým středem, která se objeví několik dnů až týdnů po přisátí nakaženého klíštěte. Zrádné ovšem je, že se taková skvrna nemusí vůbec vytvořit – infekce se pak šíří skrytě, upozorňují odborníci.

nebo skvrna s bledým středem, která se objeví několik dnů až týdnů po přisátí nakaženého klíštěte. – infekce se pak šíří skrytě, upozorňují odborníci. chřipkovité příznaky - Mezi ně řadíme únavu, teplotu, bolest svalů a kloubů.

2. pozdní stádium boreliózy - nepravidelný srdeční rytmus

zvětšení uzlin - Typicky se objevuje na ušním lalůčku, bradavkách, nebo na šourku.

postižení kloubů - Nejčastěji se objevuje zánět kolenního kloubu , který rudne, otéká a bolí.

, který rudne, otéká a bolí. postižení srdce - Projevuje se bušením srdce, nepravidelným srdečním rytmem až zánětem srdečního svalu (myokarditida).

až zánětem srdečního svalu (myokarditida). postižení nervového systému - Objevují se bolesti hlavy, teploty, nevolnost až zvracení, poruchy citlivosti, poruchy pohyblivosti, až obrna lícního nervu a zánět mozkových blan.

3. chronické stádium boreliózy - výpadky paměti

projevy trvalého poškození - Borrelie dále oslabují nervový systém (objevují se potíže jako nervozita, třes, výpadky paměti, deprese), pokračuje napadání dalších kloubů, dochází k poruchám imunitních reakcí a objevují se i změny na kůži - ztenčená kůže s prosvítajícími cévami.

Žádný test není jednoznačný

V současnosti nemají lékaři k dispozici žádný test, který by jednoznačně potvrdil či vyvrátil, že za zdravotními obtížemi stojí borreliová infekce. Protilátky se v těle začínají tvořit až několik týdnů po nakažení (obvykle 4 – 6 týdnů). Jejich dřívější odběr proto nemá smysl – výsledek by byl negativní, i když by už borrelie byly v těle přítomné.

„Boreliózu léčíme v současnosti antibiotiky. Platí pravidlo: čím dříve od nákazy jsou nasazena, tím vyšší je úspěšnost léčby. U časných forem se úspěšnost pohybuje na hranici 90 %, u pozdních stádií okolo 30 %. Léčba s přihlédnutím ke stádiu onemocnění obvykle trvá několik týdnů,“ uzavírají odborníci z portálu Lékarnicke kapky.cz.