Houbaři sice hlásí zatím jen lokální nálezy, ale ty se množí a vypadá to, že houbařská sezona už naplno začíná. Kromě takzvaných podeštných hub, jako jsou prašivky, píchavky nebo špičky, se začínají objevovat také „klasiky“, jako jsou hřiby a bedly. A svědčí o tom i fotografie čtenářů Blesku nebo příspěvky na sociálních sítích. Pohádkový úlovek hlásil v Krušných horách například pan Milan.

Jak doporučili mykologové v pořadu Epicentrum Blesku, lidé by měli sbírat především houby mladé. Jejich růstu napomáhá také letošní nadprůměrné množství srážek. Nedávná vedra ale tento rok sezonu poněkud pozdržela – také kvůli nim se vláha potřebná k růstu hub nestačila pořádně dostat do podloží. Situace se ale s ochlazením v posledních dnech začíná výrazně zlepšovat.

Houbařit chodí 70 procent Čechů

Mykolog Josef Kadeřávek upozornil, že Češi své znalosti druhů hub často podceňují. „V mnoha případech sbírají i to, co by opravdu ani zvěř nesnědla,“ podělil se o své zkušenosti v Epicentru. Proto je podle jeho názoru klíčové sbírat pouze houby, které lidé dobře znají.

Bez houbaření si Češi neumí představit život - do lesa na houby se pravidelně vydává téměř 70 procent z nich. Nejen, že jde o odpočinkovou činnost, která se dá spojit i s nenáročnou fyzickou aktivitou, ale lze při ní nasbírat i suroviny na skvělou večeři nebo oběd. A i kdyby měl člověk domů odcházet jen s pár bídnými kousky v košíku, několika hodinám v atmosféře klidného a voňavého lesa se nic nevyrovná.