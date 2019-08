Česko patří spolu s Polskem mezi houbařské velmoci. Řekli to ve čtvrtek v Epicentru Vladimír Štibinger a Josef Kadeřávek ze Sdružení houbařů Čelákovice. Lidé by podle nich v lese měli sbírat jen ty houby, které bezpečně znají a které jsou zdravé. Houby, které jsou napadené plísní, jsou totiž rakovinotvorné. Amatérští mykologové poradili také s nejvhodnější dobou sběru a varovali před záměnou některých hub. A že právě teď rostou, ukázali s košem plným hub přímo ve studiu.

„Já jsem projel pár zemí severu, kde to houbám přeje, ale jsou země, třeba Estonsko, kde se to nesbírá,“ upřesnil Štibinger. Dodal, že Češi patří ke světové houbařské špičce, spolu s Poláky. Josef Kadeřávek dodal, že v Česku už teď sezóna hub začala, i když zatím rostou spíše méně oblíbené druhy. Hřiby, bedly a růžovky se zatím objevují sporadicky.

Amatérští mykologové také poradili, na co si při houbaření dát pozor a co rozhodně nedělat. „Sbírat houby jenom mladé. Nebýt jako prase divoké, nerozhrabávat hrabanku a podobně,“ upřesnil Kadeřávek. Houby bychom měli opatrně vyjmout z podhoubí nebo je odříznout a zbytek nechat na místě. Plodnice co nejdříve zpracovat, aby se bílkoviny uvnitř nezkazily.

Video Mykologové: Sbírejte jen ty houby, které znáte a které jsou zdravé - Blesk TV

„Lidé sbírají i to, co by nesnědla ani zvěř“

Podle Josefa Kadeřávka bychom měli sbírat jen ty houby, které jsou mladé a viditelně zdravé. „Lidé přeceňují své znalosti a sbírají někdy i to, co ani zvěř by nesnědla,“ dodal. Po nedávných deštích doporučuje sbírat druhy, jako je hřib červený, žlutomasý, ale právě ty bývají často napadené nedohubem. Od něj mají nepřirozený bělavý nebo žlutavý nádech. Pak způsobují střevní problémy, a jsou dokonce i rakovinotvorné.

Hnojník inkoustový | Sdružení houbařů Čelákovice

Houby, u kterých si nejsme jistí, zda jsou jedlé, bychom podle Vladimíra Štibingera vůbec neměli sbírat, nebo se o nich poradit s mykologem. Nejčastěji se zaměňuje jedlá muchomůrka růžová, tedy, takzvaný masák, s jedovatými muchomůrkou tygrovanou i zelenou.

„Znám lidi z našeho města, kteří je snědli. Měli z toho silné otravy, ale přežili. Většinou ten konec ale nebývá optimistický,“ varoval vášnivý houbař. Doplnil, že jedlých hub je přitom celá řada a rostou 12 měsíců v roce.