Sníte několik obřích porcí jídla a pak máte výčitky? Možná máte duševní poruchu

Marie Novotná pracuje v centru Anabell jako jedna ze členů týmu sociálních pracovníků. V centru se nevěnují pouze lidem, kteří prochází poruchami příjmu potravy, ale také jejich blízkým, přátelům a rodině, aby věděli, jak s nemocným člověkem komunikovat a motivovat jej ke změně a léčbě.

„Mentální anorexie se stále nejčastěji vyskytuje u osob v období dospívání. Mentální bulimie se objevuje častěji u lidí kolem dvaceti let. Máme tu ale i klienty, kterým je 40 let a více. Do poradny dochází více žen a dívek, ale poruchy příjmu potravy se nevyhýbají ani mužům. Literatura uvádí, že poruchy příjmu potravy má zhruba jeden muž na deset žen, ale myslím, že už tento fakt nyní neodpovídá, mužů stále přibývá,“ řekla Marie Novotná Blesk Zprávám.

Podle Novotné počet lidí s poruchami příjmu potravy stoupá. Příčinnou je podle ní ale větší informovanost o tom, že mentální anorexie nebo bulimie jsou psychické nemoci, které je nutné léčit.

„Nedá se říci, kdy klienti chodí nejčastěji, jsou to různé etapy. Často je to například po Vánocích, kdy si lidé uvědomí, že přibrali, na začátku roku si dají předsevzetí, že zhubnou a jejich ‚výzva‘ může končit tím, že ‚sklouznou‘ do jedné z poruch příjmu potravy,“ dodává Novotná.

Záchvatovité přejídání s výčitkami

Kromě mentální anorexie a mentální bulimie je stále častější záchvatovité neboli psychogenní přejídání. Mnoho lidí často ani neví, že se jedná o poruchu příjmu potravy.

„Nemocný se často přejí velkým množstvím jídla, je to i několik chodů za sebou, a poté mají výčitky, co všechno snědli a že přiberou. Na rozdíl od bulimie si ale nevyvolávají zvracení. Po výčitkách obvykle nastoupí etapa, kdy člověk začne držet přísnou dietu, pak mají např. stres v práci či ve škole a první, co udělají, že sáhnou po potravinách, které si zakazují a přejí se jimi. Pak mají opět výčitky a takhle je to neustále dokola,“ popisuje Novotná poruchu, která je obtížněji rozpoznatelná.

„Problém nastává i ve chvíli, kdy se klient svěří blízkým. Většinou jim rodina řekne, že oni se občas také přejí, že je to v pořádku,“ doplňuje sociální pracovnice. V důsledku toho vyhledávají pomoc až za mnohem delší dobu, než je to u jiné poruchy příjmu potravy.

Příčiny? Klidně i nevhodná poznámka

Proč vznikají poruchy příjmu potravy? „Roli hrají genetické i psychologické faktory. Může to ale být i nevhodná poznámka spolužáka o vzhledu nebo i poznámka od rodiče, který to samozřejmě nemyslí zle, ale dcera v období dospívání to může pochopit jinak a začne hubnout,“ říká Novotná. Velmi často se poruchy příjmu potravy objevují i v tanečních souborech, kdy trenéři naléhají na svěřence, aby se vešli do určité váhové kategorie.

Zabíjí nás kult „zdravého těla“? Anorexii propadají i výživoví poradci, varuje expertka

Pomoci mohou peer konzultantky

V centru Anabell fungují peer konzultantky. Ve volném překladu se tak označují osoby, které prošly stejnou zkušeností jako klienti daného centra. Peer konzultanti velmi často fungují i v jiných odvětvích, pomáhají tedy hlavně duševně nemocným, drogově závislým nebo i tělesně postiženým.

„Máme zde peer konzultantky, které mají za sebou jednu z poruch příjmu potravy, jsou již vyléčeny a jejich práce spočívá v tom, že se setkávají s klienty hlavně v terénu. Chodí s klienty na místa, která jsou pro ně příjemná nebo i stresující, mohou jim pomáhat s nákupy jídla, oblečení, návštěvou kavárny nebo jdou společně na oběd apod.,“ vysvětluje Novotná.

Někteří odborníci se ale k činnosti peer konzultantů staví skepticky.

„Také jsem byla skeptická,“ připouští sama Marie Novotná a pokračuje: „Někteří odborníci totiž tvrdí, že lidé s poruchou příjmu potravy se nikdy nevyléčí, a proto by neměli v této oblasti pomáhat. Já tu ale po roce a půl skvělé práce peer konzultantek vidím velké pokroky u klientů, peer konzultantky se velmi osvědčily hlavně v podpoře a motivaci klientů s poruchou příjmu potravy k jejich léčbě. Pomáhají jim a učí je zvládat běžné situace v jejich životech. Klienti s poruchou příjmu potravy nenavštěvují pouze peer konzultantky, dochází dále také na pravidelná sezení do poradny Anabell, k nutriční terapeutce a psychoterapeutce,“ dodává Marie Novotná.

Máte pocit, že vy nebo někdo z vašeho okolí si prochází poruchou příjmu potravy?