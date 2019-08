Boj o brčka: Zákazníky naštvala papírová v McDonald's, nedají se recyklovat

Ekologické selhání, komedie i důkaz o údajné zbytečné hysterii. Takovými slovy reagovali Češi na přiznání McDonald's, že papírová brčka restaurace nelze recyklovat a tudíž nejsou šetrnější variantou k životnímu prostředí. U plastových to přitom šlo. Podle mnohých zákazníků to ukazuje, že ekologické snahy ne vždy nesou ovoce a brčka jsou jedním z těchto případů. Nejen, že selhávají ta papírová, ale problémy se pojí i s dalšími alternativami.

Začalo to v Evropské komisi. Členské země musí omezit jednorázové plasty, ke kterým existují cenově dostupné alternativy, nařídili v zimě evropští politici. Jako jednu z položek uváděli brčka, protože jich existuje spousta druhů a navíc skutečně tvoří ohromné množství odpadu – jen v Česku se jich ročně vyhodí 15 tun. Často navíc nejsou zlikvidována správně a končí v žaludcích racků nebo nosech želv.

Obchodní řetězce proto postupně začaly informovat, že jednorázové plasty zkusí nahradit. Slíbily to LIDL, IKEA nebo Kaufland. A přidaly se i řetězce s rychlým občerstvením, kde se brčka na denním pořádku vyhazují po tisících. Jedním z nich byl McDonald's. Svá plastová brčka nahradil papírovými a slíbil, že výhledově vymění příbor za dřevěný, přičemž brčka měla být prvním hitem.

Papírové slánky skutečně pozornost rychle připoutaly, ale spíše negativním směrem. I když mnozí lidé snahu o ekologii ocenili, problémem je, že nejsou spotřebitelsky příliš přívětivé. „Papírová brčka v McDonald's jsou neuvěřitelně hnusná,“ komentoval novinku například publicista Daniel Dočekal. Návštěvníci kritizovali jednak jejich chuť a jednak fakt, že se velice snadno rozmočí.

Nerecyklovatelná brčka se zvláštní chutí

České zastoupení McDonald's to tehdy komentovalo tak, že na vývoji použitých materiálů stále pracuje a bude záležet na nalezení vhodného dodavatele. Radilo, že pokud někdo nechce brčko, stačí říct obsluze. Lidé na sociálních sítích vysvětlení vzali.

Ovšem v pondělí se objevila nová zpráva – McDonald's přiznal, že ta papírová nelze recyklovat, u plastových to přitom šlo. Podle televize BBC za to může tloušťka papíru, která je větší právě proto, aby se brčka tolik nerozpouštěla.

„Po zavedení těchto brček v zahraničí jsme se rozhodli, že je otestujeme ve 20 vybraných restauracích v Česku. Je pravdou, že i když je použitý materiál plně recyklovatelný, tak brčka nemohou být v současné době dále zpracovávána. Momentálně na to není zdejší recyklační infrastruktura připravena,“ přiznala za McDonald's ČR PR ředitelka Zuzana Svobodová. A ujistila, že brčka nekončí na skládkách, ale ve spalovnách.

Informace se rychle rozšířila po českém internetu, komentář nevynechal ani hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „A tak to bude s drtivou většinou “opatření” vnucovaných klimatisty. Plenění přírody dostane brutální rozměr. Brčky to začíná, zničenými pralesy kvůli “ekologii” končí,“ napsal na twitteru. Podobných reakcí bylo více, mnoho lidí se shodovalo, že papírová brčka jsou skutečný přešlap všemi směry.

Kovová se do podniků nehodí

Jenže když plastové slánky způsobují znečištění a papírová vyvolala všeobecný odpor, co použít k vypití drinku? Alternativ existuje více, ovšem ani jedna není dokonalá. Variantou jsou například bambusová, ale i ta se ve vlhkosti postupně rozpadají – stále jde o přírodní materiál, na což upozorňují i výrobci, kteří je prodávají.

Nabízí se tak kovová z nerezové oceli. Nenavlhnou, nezničí se… a také nejsou dokonale hygienická, jak upozornil Pavel Zikl, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání z pražské hygienické stanice. „Brčka k opakovanému použití v kavárně nebo restauraci nejsou příliš vhodná, protože jejich úzký vnitřní prostor je obtížně čistitelný. Běžný způsob mytí nemusí být dostatečný pro odstranění zbytků nápojů a slin předchozího zákazníka. Existuje zde riziko mikrobiální kontaminace nebo přenosu patogenů,“ uvedl odborník.

V rámci domácího nebo individuálního užití ale nevidí problém. „Pro zákazníky, kteří mají zájem o své ekologické chování, je řešením nosit si vlastní, např. nerezové brčko, které si zákazník sám pomocí čisticích štětečků doma umyje,“ sdělil.

Kovová brčka kvůli jejich neohebnosti také nemohou používat lidé se zdravotním postižením nebo nemocní, kteří mají zhoršenou mobilitu. Konzumace přes plastová brčka pro ně představuje důležitý úkon, navíc často jeden z mála, který zvládnou sami. Pokud by o něj přišli, přišli by i o velmi důležitý pocit soběstačnosti.

Slánka z těstoviny

Čím dál častěji se tak ukazuje, že problematika brček je komplikovaná a nemá jednoduché řešení. Momentálně neexistuje materiál, který by dokázal plastová plně nahradit ve všech ohledech. To ale neznamená, že se alternativy mají přestat používat – jen bude třeba provést další výzkum. Lidé také nejspíš budou muset upravit chování a zvyknout si na to, že podstata brček prochází evolucí.

Nové výzkumy již probíhají. Americká společnost PastaStraws například vyrábí slánky z těstovin. Je to skutečně nudle s dírou vyrobená z mouky a vody, kterou po vypití koktejlu můžete sníst. Další firma pak vyrábí brčka z mořských řas – i ty pak můžete sníst.