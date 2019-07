Nedostatkový Gott? Vydavatel eurobankovek přiznal, že má část nákladu bokem

Lidé se na narozeninách Karla Gotta přiživují, tvrdí jeho fanynka Hanka a pro eurobankovky si ani nedošla. To sběratelka Vladimíra si pro ně naopak jela až ze Slovenska a má jich hned několik kusů. A cesta se jí vyplatila. Cena eurobankovek s nulovou hodnotou se stále drží na zajímavých hodnotách. Blesk Zprávy zjišťovaly, jestli se nechystá dotisk, který by pomohl sběratelům a vzal vítr z plachet překupníkům.

„Všichni se snažili vytěžit z toho, že Karel měl 80, asi tak bych to řekla. Bankovky, hrníček s jeho fotkou za 400,“ říká Hanka Chomaničová, která je fanynkou Karla Gotta už od dětství. Do fronty na eurobankovky si stoupnout nešla, podle ní se totiž na jménu mistra snaží spousta lidí přiživit.

Nemocný Karel Gott (80) měl důvod k radosti: Všechny dcery pohromadě!

Na suvenýrových bankovkách se tentokrát opravdu dalo vydělat. Od jejich prodeje už uplynulo víc než 14 dní a slova o bublině, která rychle splaskne, se zatím nepotvrdila. Z prodejních severů zmizely nesmyslné nabídky, v nichž prodejci požadovali za „euroGotta“ až 70 tisíc, a cena se ustálila mezi sedmi až deseti tisíci, což je stále zajímavá částka, když si uvědomíme, že nákupní cena byla padesát korun.

Karel Gott, 80. narozeniny | pap

„Z Bratislavy jsme vyjeli ve dvě v noci. Do řady jsem se postavila v půl šesté ráno. Musím říct, že všichni byli příjemní. Manžel mi dal skládací stoličku, kterou jsem půjčovala lidem v okolí, když dostávali křeče,“ svěřila se Bleskem Zprávám paní Vladimíra z Bratislavy, která naopak vlastní eurobankovek hned několik. Do sbírky by jí stačila jedna a druhou bere jako investici, díky níž svou kolekci eurobankovek rozšíří.

Podvodnice zneužila Karla Gotta (80): Z důvěřivce vytáhla tisíce

Mohou za to média?

„Ten tlak médií po vydání byl všude. Psali o tom v Polsku, v Maďarsku, v Polsku, ve Francii, v Německu i v Rakousku. Teď jsem tu měl jednoho pána z Polska a ten mi říkal, že u nich se to prodává za 300 euro,“ říká Vladislav Klajban ze slovenské společnosti Nunofia, která suvenýrové eurobankovky vydává.

Jeho slova potvrzuje i Jindřich Jirásek, pořadatel veletrhu Sběratel. „Já myslím, že k tomu přispěla významně. Média jsou schopna z neznámého člověka udělat celebritu. A stejně tak jsou schopna udělat z věci, která by zajímala jen úzký okruh sběratelů, něco, co chce úplně každý. Prostě ta davová hysterie funguje, “ uvedl pro Blesk Zprávy.

Pamětní eurobankovka s portrétem Karla Gotta, která vyšla u příležitosti jeho 80. narozenin | Vladislav Klajban

Sběratelka Vladimíra se neřídila médii, ale zkušeností a instinktem: „Motivoval mě nízký náklad bankovky - pět tisíc kusů pro dva státy je velmi málo, předpokládala jsem, že cena stoupne.“ Navíc se ukázalo, že o „euroGotta“ mají zájem i v okolních zemích, i tam totiž má zpěvák své fanoušky. Nakonec i Vladimíru růst cen překvapil: „ Až takový nárůst jsem nečekala, Můj odhad byl 100 eur. A znám lidi, kteří eurobankovky prodali za 300 až 400 euro.“

Fanynku Hanku tlak médií i finanční rozměr nezajímá. „Karla Gotta poslouchám od mala, učili mě to babičky, tehdy jsem si pouštěla ještě gramofonové desky. Mám od Karla fotky s podpisem a s tím jsem spokojená,“ okomentovala eurobankovkovou horečku.

Gott dojal Benátskou! Jeho omluvě a slovům o zdraví tleskalo deset tisíc lidí

Budou další „euroGottové“?

Pět tisíc eurobankovek nestačilo zájem pokrýt a nebylo by nic jednoduššího, než vydat další. Ostatně některé předchozí emise vyšly v dvojnásobném nákladu. Kromě obchodníků by byli všichni spokojeni. Jenže má to háček. „Při žádném motivu si nemůžeme dovolit svévolně udělat dotisk. Vždycky jsme vázáni licencí, která obsahuje množství. Navíc by ani nebyl důvod je prodávat, protože eurobankovka vyšla k 80. výročí narozenin Karla Gotta,“ vysvětlil Klajban.

Jsou ale bankovky, které se do prodeje nedostaly. A ke smůle zájemců také nedostanou. Několik kusů z každé emise si totiž nechává společnost Nunofia ve své archivu a tam podle Klajbana také zůstanou.

Ale stejně to vypadá, že sběratele čeká další čekání v mnohahodinové frontě. V září se má totiž objevit na veletrhu Sběratel další suvenýrová eurobankovka - tentokrát s motivem Karlova mostu.