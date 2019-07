Kšeft s Gottem bují naplno. Za bankovku chtějí lidé na webu už i 50 tisíc

Blesk Zprávy zaznamenaly jeden z dialogů přímo vedle prodejny na pražském Jungmannově náměstí. Tento je ještě z těch jemnějších a má pořád blízko ke sběratelství. Ale pro ilustraci se do něj zaposlouchejme:

A: Kolik bys dal?

B: Kolko….30 euro?

A: To je 800, to fakt ne…

B: A povyměnit? Mám také tisícovky…(nabízí jiné sběratelské bankovky)

A: Za 5000 Kč bych to vyměnil….Nevím, já se v tom moc nevyznám, nevím co za co….

Bylo bankovek v prodeji dost?

Ihned na místě a nejvíce po skončení prodeje lidé spekulovali, zda v prodeji opravdu bylo všech 5000 avizovaných exemplářů. Dokonce zaznívala i tvrzení, že někteří lidé odcházeli s více než dvěma bankovkami, což byl stanovený limit na osobu.

Na portálu Aukro je v současné době okolo 40 nabídek. Někteří prodávající volí aukce, jiní to zkouší za pevně danou cenu. Nejčastěji se objevují sumy okolo 5, 6, ale i 8 tisíc. Bezkonkurečně nejvyšší požadovanou sumou za Gottovu bankovku je zde 50 000 Kč. Majitel do inzerátu napsal jen stroze a s hrubkou: „Padesát tisíc korún. Bez komentáře.“

Za Gottem do Prahy jeli i mladíci z Plzeňska

I přes toto čilé obchodování se přeci jen našli ti, kteří si je chtěli ponechat, popřípadě prodat jen jednu z nich a to až za nějaký čas.

„Jsem šťastný držitel, čekal jsem od 10 od večera, takže kolik to je ... 11 hodin,“ řekl Tomáš z Plzně. Čekající ale museli krotit i policisté. „My jsme byli na začátku, ale potom se tady začal dělat zmatek, všichni se tady začali hrnout na sebe a tak a skončili jsme poslední, takže jsme čekali až do teď právě. Museli sem přijet policajti a nahánět to do řady, aby se to tady uklidnilo,“ zmínil. Ohledně případného prodeje má jasno. „Šmelit s tím nechci, chci si to nechat,“ řekl rázně.

Spolu s Tomášem si udělal výlet do Prahy i Jindřich z Toužimi. Na dotaz, co se symbolickými platidly bude dělat, přiznal: „Jednu bankovku si samozřejmě nechám na památku, druhou hodlám prodat. Jelikož se to na aukcích prodává dneska už třeba za 7000 Kč, což je jako docela hodně. Za jednu bankovku, kterou koupím za 50 Kč, to už je docela slušná částka.“