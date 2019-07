Michala přišlo půjčení auta draho: Místo sedmi platil kvůli čištění 12 tisíc, ČOI radí soud

Michal Uryč si kvůli služební cestě půjčil automobil. Ten, který chtěl ale půjčovna neměla, nabídla mu tedy jiný, úplně nový. Ve smlouvě si sice všiml upozornění, že pokud auto znečistí, mytí stojí 1500 Kč a vyčištění interiéru 5000 Kč. Domníval se ale, že je to jen pojistka proti opravdu značnému znečištění, řekl Blesk Zprávám. Brzy po vrácení vozu mu ale přišla faktura na zmíněných pět tisíc. Právník považuje smlouvu za nepřiměřeně přísnou, ČOI doporučuje mimosoudní i soudní spor a autopůjčovna se odmítla oficiálně vyjádřit.

Manažer a majitel firmy Michal Uryč (42) z Prahy měl vlastní auto v servisu. Kvůli služební cestě se rozhodl využít služeb autopůjčovny EASY. „Chtěl jsem vůz Škoda Karoq, což nemělo být nové auto. Přišel jsem tam a automaticky mi řekli: „Karoq nemáme, ale nebojte, máme pro vás Škodu Octavii, dokonce novou.“ Já na to nic neřekl, ačkoliv jsem si auto půjčovat z důvodu, že jsem si chtěl Karoq vyzkoušet,“ popisuje zákazník, který namísto 7615 Kč za půjčení auta má zaplatit celkem 12 615 Kč.

Ve smlouvě si sice všiml upozornění, že auto je potřeba vrátit v původním stavu a úrovni čistoty, jinak zaplatí poplatek za umytí 1500 Kč a vyčištění interiéru 5 tisíc. „Předpokládal jsem ale, že se absurdními cenami pojišťují před někým, kdo přiveze auto totálně špinavé, nenapadlo mě, že toho zneužijí. Každé auto můžete jen těžko vrátit bez stopy používání,“ vysvětluje Uryč.

Dovolená hrůzy: Za 122 tisíc dostali Češi s dětmi špinavý hotel bez klimatizace

Auto přijel zákazník vrátit přímo ze služební cesty. Hájí se, že kdyby mu někdo řekl, že má vysát nebo odstranit skvrnku na sedadle, udělal by to na vlastní mnohem nižší náklady. „Personál se domlouval mezi sebou, mně přímo nic neřekl a už vůbec mě nepozval na prohlídku vozu, kde bychom se o znečištění mohli bavit,“ stěžuje si Michal Uryč a dodává, že mu nakonec přišla faktura na 5000 Kč. Když se ohradil, jednatel půjčovny ho upozornil, že ještě dostal slevu, protože původně by platil mnohem více.

Blesk Zprávy pronajímatele opakovaně kontaktovaly, ten se ale k případu odmítl oficiálně vyjádřit. Neoficiálně se bránil, že zákazník úplně auto znečistil, a proto mu půjčovna naúčtovala v souladu se smlouvou částku za čištění a tepování a že u nového vozu jsou přísnější nároky na uvedení do původního stavu.

Smlouva se blíží k hranici šikany nájemce

„Jde o skutečně velmi přísnou smlouvu. Některá ustanovení se dle mého názoru blíží hranici šikany nájemce,“ zhodnotil pro Blesk Zprávy advokát Tomáš Černý a dodává, že se nabízí snaha autora smlouvy zahltit zákazníka množstvím detailních povinností, jejichž stoprocentní dodržení je pak nejisté, avšak ze strany pronajímatele tvrdě postižitelné. „V praxi lze možná doufat, že pronajímatel se nad nešťastným nájemcem ustrne a nevyužije svých četných možností postihu za kdejakou drobnost, ale jak ukazuje náš konkrétní případ, nelze se na to rozhodně spolehnout,“ doplnil právník.

Nespokojených zákazníků je více

Na praktiky půjčovny upozornil v minulosti i pořad České televize Černé ovce. Dvě ženy rovněž doplatily na velmi přísnou smlouvu a přišly o větší finanční obnos. „K tématu se ještě na podzim vrátíme, protože se neozvala řada dalších podvedených zákazníků,“ upozornila redakci moderátorka pořadu Iveta Fialová.

„Česká obchodní inspekce (ČOI) nemůže být v tím, kdo přinutí podnikatele, aby po zákazníkovi takovou částku nepožadoval. Spotřebitel by se musel obrátit na soud, případně věc řešit mimosoudní cestou,“ vysvětlil tiskový mluvčí ČOI a dodává, že by mohla případně na základě podnětů spotřebitelů, pokud by se ukázalo, že toto dělají záměrně a třeba i pravidelně, prověřit případnou nekalou obchodní praktiku například na základě podání podnětů od spotřebitelů.

Pavlína nezhubla ani s výživovým poradcem. Má právo na vrácení peněz, tvrdí právník

Právně je vše v pořádku

„Ustanovení o tom, že pronajímatel má nárok na „paušální náhradu nákladů“ za vyčištění interiéru vozidla, bylo-li vráceno nájemcem „ve znečištěném stavu“ není v rozporu s právem a částka ve výši 5 000 Kč je sice vysoká, ale nikoliv zjevně přemrštěná,“ upozorňuje právník.

Zůstává tedy zásadní otázka, a to zda stav vozidla při jeho vrácení skutečně naplňoval pojem „ve znečištěném stavu“. „V případě sporu k tomu asi jako prvotní důkaz poslouží foto/videodokumentace z předání, jakož i zápis v předávacím protokole. U soudu by bylo možné navrhnout i slyšení případných svědků,“ uzavírá Tomáš Černý.

Upozorňuje také, že pokud by byl nájemce spotřebitelem (tzn. běžný člověk, nepodnikatel), mohla by být aplikace některých skutečně drsných ustanovení nájemní smlouvy vyloučena anebo zmírněna. „To však není tento případ, protože zde jako nájemce vystupuje obchodní společnost, kde zákon předjímá určitou míru profesionality při uzavírání smluvních vztahů a vyšší schopnost odhadnout rizika z toho plynoucí jako nezbytnou podmínku pro rozsáhlejší smluvní autonomii, která je v obchodních vztazích žádoucí,“ uvedl právník Tomáš Černý.