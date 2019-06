Kolony o prvním prázdninovém víkendu: Mobily ukázaly, kdy uniknete peklu

O prvním prázdninovém víkendu se na cestu do zahraničí vydává o 57 procent více Čechů, než je tomu v běžných víkendových dnech. Vyplývá to z detailního měření pohybu osob, které loni touto dobou provedla společnost T-Mobile. Analýza anonymizovaných mobilních dat operátora ukázala, ve které časy vás na silnicích čeká peklo. A kdy byste to naopak mohli mít aspoň trochu bez nervů. Podle Ústředního automotoklubu kolony narostou i kvůli startu prázdnin v osmi německých spolkových zemích a také Velké ceně Formule 1 v Rakousku.