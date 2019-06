Rockové fanoušky v O2 areně potěšili Whitesnake a Def Leppard

Večer zahájili Whitesnake se zpěvákem Davidem Coverdalem, který je známý svým působením v legendární skupině Deep Purple. Po reprodukovaném hitu My Generation britské skupiny The Who zahráli Whitesnake na úvod skladbu Bad Boys ze svého eponymního alba z roku 1987, které se v britské hitparádě umístilo na osmé příčce. Ještě většího úspěchu se mu dostalo v americké hitparádě Billboard 200, v níž dosáhlo druhého místa.

Z loňské novinky Flesh & Blood kapela zahrála písně Get Up, Hey You (You Make Me Rock), Shut Up & Kiss Me a Trouble Is Your Middle Name. Mezi staršími písněmi nechyběla známá skladba Here I Go Again z roku 1982 z alba Saints & Sinners. Mnoho posluchačů také nadchlo sólo na bicí, při kterém bubeník Tommy Aldridge odhodil paličky do publika a dohrál ho holýma rukama.

Whitesnake loni oslavili 40. výročí svého vzniku. V kapele se během té doby vystřídala řada muzikantů. Z původní sestavy dnes zůstal jen zpěvák David Coverdale.

Def Leppard zahájili druhou část koncertu skladbami Woman a Rocket z proslulého alba Hysteria, jehož nahrávání se uskutečnilo v různých studiích od roku 1984 až do roku 1987. Z desky, která se umístila v žebříčcích v USA i ve Velké Británii na prvních místech a prodalo se jí přes 20 milionů kusů, zaznělo 12 písní. Koncert Def Leppard podpořený efektní projekcí na jedné hlavní a dvou menších LED obrazovkách nabídl i skladby z alb Pyromania, Adrenalize nebo High 'n' Dry.

Počátky Def Leppard sahají do roku 1977. Od té doby v kapele nepřetržitě působí zpěvák Joe Elliott a baskytarista Rick Savage. V současné sestavě s nimi hraje už od roku 1978 bubeník Rick Allen, který v kapele zůstal i po autonehodě, která ho v roce 1984 připravila o levou ruku. Od roku 1982 je členem skupiny kytarista Phil Collen a od roku 1992 kytarista Vivian Campbell, který byl v minulosti mimo jiné členem i Whitesnake.