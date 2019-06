Legendární Rock for People v ohrožení? Stavební úřad odmítá festival v areálu letiště

Stavební úřad v Jaroměři na Královéhradecku vydal dokument, který se zabývá posudkem festivalového parku letiště v Hradci Králové. Tam se každoročně koná tradiční festival Rock for People. A závěr? Akce se tu pořádat nesmí. Pořadatelé tak musejí řešit nečekanou komplikaci.

Akce Rock for People, která se v posledních letech těší velké oblibě, hostí některé z nejslavnějších hudebních formací a interpretů. Každoročně ho navštěvují desítky tisíc diváků. Letos se koná v datu 4. – 6. července a jedná se o jubilejní 25. ročník. Co pro něj znamená rozhodnutí jaroměřského stavebního úřadu? Na problém upozornila Česká televize.

„Dotčené osoby do pravomocného výkonu kolaudačního rozhodnutí nebudou hudební festival provozovat ani pořádat,“ píší úředníci v rozhodnutí. Určující pro ně prý je, že areál letiště nemá kolaudaci ke konání podobné akce.

Že by se ale festival nekonal, je podle magistrátu v Hradci Králové naprosto nemožné. Rozhodnutím se řídit nehodlá. Zpravodajský server ČT24 uvádí, že město považuje dokument za pouhé úřední sdělení, které nemá nic společného s něčím, co by měli uposlechnout.

Stejný názor má prý i náměstkyně primátora Hradce Králové Věra Pourová. Směrodatný pro ni údajně zůstává fakt, že se uplynulých několik ročníků obešlo bez jakýchkoli komplikací.

Pourová sice připustila, že hangáry, kterým se v areálu neřekne jinak než „úly“, skutečně zkolaudované nejsou. Na jejich schválení se prý však již pracuje. Promotér festivalu Michal Thomes navíc ČT sdělil, že se v nich letošní ročník odehrávat vůbec nebude. Organizátoři místo nich postaví stany. Kolaudaci prý nikdy nepotřeboval a nechtěly ji po něm prý ani jindy velice pečlivé a náročné pojišťovny.

Pro Českou televizi promluvil i správce areálu letiště, který připustil fakt, že by podobný výklad českých předpisů a zákonů mohl v budoucnosti ohrozit i jiné a mnohdy dlouhodobě konané festivaly.